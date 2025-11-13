No tiene paz: Mario Pergolini se burló de la China Suárez antes de recibirla en El Trece

Nicolás Occhiato habló tras el desplante de la China Suárez

Después del revuelo que causó la repentina ausencia de la China Suárez en LUZU TV, la prensa fue en busca de la palabra de Nicolás Occhiato.

Si bien el dueño del canal de streaming evitó entrar en la polémica, contó qué fue lo que pasó con la actriz. "Como programador creía que o tanto Diego en Antes que nadie o Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística", señaló.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1988594924602716437&partner=&hide_thread=false POLÉMICA CON "LA CHINA" SUÁREZ: ¿SE BAJÓ O LA BAJARON?



Nico Occhiato: "Ella necesitaba que esté yo en la nota"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/ZKTsVsjXFB — América TV (@AmericaTV) November 12, 2025



Al respecto de la exigencia que puso la artista para que esté en la entrevista, manifestó picante: "Nunca yo me metí en una nota. ¿Por qué lo haría?".

"¿Cómo voy a estar enojado con la situación? Pero, me enojan otras cosas. Qué se yo", agregó más tarde y cuando le consultaron por la publicación de OLGA expresó tajante: "No tengo opinión".

