En la mañana del martes (11/11) el canal de streaming LUZU TV fue víctima de la China Suárez quien actualmente se encuentra promocionando la nueva serie "Hija del fuego". El hecho no pasó desapercibido y rápidamente generó una ola de repudio en contra de la actriz que se bajó de una nota pautada sobre la hora.
"MI MUJER NO ME DEJA"
No tiene paz: Mario Pergolini se burló de la China Suárez antes de recibirla en El Trece
El conductor finalmente será quien entreviste a la China Suárez luego del escándalo que generó entre los canales más importantes de streaming: LUZU TV y OLGA.
Asimismo, posteriormente desde OLGA mostraron su solidarización con su principal competencia cuando mediante las redes sociales apelaron a los emojis para demostrar su postura utilizando el símbolo de prohibido junto a la bandera china en un tuit que había escrito la periodista Laura Ubfal.
Sin embargo, posteriormente quien se movió rápido para capitalizar el escándalo fue El Trece al coordinar con la reconocida actriz para que esté cómo invitada en el programa Otro día perdido y ser entrevistada por Mario Pergolini.
De cara a lo que será la nota que será transmitida el viernes 14 de noviembre, el conductor apeló al humor ácido que lo caracteriza para burlarse de su próxima invitada. Sus compañeros de equipo le preguntaron si finalmente iba a ir al ciclo televiso del que forman parte y en primera instancia expresó: "No sé, están todos peleándose". Y luego agregó: "Mi mujer no me deja".
Nicolás Occhiato habló tras el desplante de la China Suárez
Después del revuelo que causó la repentina ausencia de la China Suárez en LUZU TV, la prensa fue en busca de la palabra de Nicolás Occhiato.
Si bien el dueño del canal de streaming evitó entrar en la polémica, contó qué fue lo que pasó con la actriz. "Como programador creía que o tanto Diego en Antes que nadie o Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística", señaló.
Al respecto de la exigencia que puso la artista para que esté en la entrevista, manifestó picante: "Nunca yo me metí en una nota. ¿Por qué lo haría?".
"¿Cómo voy a estar enojado con la situación? Pero, me enojan otras cosas. Qué se yo", agregó más tarde y cuando le consultaron por la publicación de OLGA expresó tajante: "No tengo opinión".
