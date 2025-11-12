3 bebidas para ayudarte a eliminar la grasa del hígado

Además de la vitamina C, otro de los secretos del limón para el hígado parece estar en la limonina, un compuesto presente en los cítricos, con una amplia variedad de efectos farmacológicos, incluyendo propiedades antioxidantes y hepatoprotectoras, según estudio.

El estudio concluyó que "la limonina ejerce un efecto protector sobre la enfermedad del hígado graso no alcohólico debido a su resistencia a la acumulación de lípidos, así como a sus acciones antioxidantes y antiinflamatorias".

Té de diente de león

Una de las hierbas que se ha dicho que puede ayudar con la enfermedad del hígado graso al reducir la acumulación de grasa, es el diente de león.

Investigadores querían determinar el efecto protector del extracto de hoja de Taraxacum officinale (diente de león) sobre la esteatosis hepática inducida por una dieta alta en grasas en ratas.

Resultó que el extracto de hoja de diente de león suprimió significativamente la acumulación de lípidos en el hígado, redujo la resistencia a la insulina y los lípidos en ratones alimentados con una dieta rica en grasas.

Té verde

Sin duda, el té verde es otra de las bebidas que más favorece al hígado y que puede ayudar a eliminar la grasa.

Un estudio realizado por investigadores de Penn State encontró que, el extracto de té verde combinado con ejercicio redujo la gravedad de la enfermedad del hígado graso relacionada con la obesidad en un 75 % en ratones que siguieron una dieta rica en grasas,

"Se observó que los ratones alimentados durante 16 semanas con una dieta rica en grasas, que consumieron extracto de té verde y realizaron ejercicio regularmente corriendo en una rueda, presentaban solo una cuarta parte de los depósitos de lípidos en el hígado en comparación con los de un grupo de control", precisan en Penn State.

De cualquier manera, antes de probar cualquier hierba es importante consultar con un médico.

