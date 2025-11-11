El alimento que combate las arrugas y ayuda a que vivas más años

Asimismo, hay evidencia de que este alimento ayuda a combatir el envejecimiento de la piel.

Un estudio demostró que los polifenoles derivados del aceite de oliva virgen extra tienen potencial para el cuidado antienvejecimiento de la piel, especialmente en adultos mayores.

Incluso, uno de los resultados del estudio con 70 participantes fue una "reducción significativa de las arrugas en la mayoría de los grupos".

Las grasas saludables y los antioxidantes del aceite de oliva pueden revitalizar la piel madura, dándole un aspecto más juvenil (Clpinica Cleveland) Las grasas saludables y los antioxidantes del aceite de oliva pueden revitalizar la piel madura, dándole un aspecto más juvenil (Clpinica Cleveland)

Aceite de oliva (2).jpg Hay muchos motivos para agregar aceite de oliva a las comidas.

Aceite de oliva, el alimento de los más longevos

No es de sorprender, entonces, que algunas de las personas más longevas del mundo tengan al aceite de oliva entre los alimentos principales de su dieta.

"Muchos aceites provienen de plantas y todos son preferibles a las grasas de origen animal. Si bien no podemos afirmar que el aceite de oliva sea el único aceite vegetal saludable, es el más utilizado en las zonas azules", señalan en el sitio especializado Blue Zones.

Blue Zones lleva adelante exploraciones en los lugares del mundo donde la gente es más longeva y más saludable.

"En Ikaria, observamos que, en personas de mediana edad, unas seis cucharadas de aceite de oliva al día parecían reducir a la mitad el riesgo de mortalidad", indican.

Ikaria es una isla griega y es calificada como una de las zonas azules del mundo, donde la gente vive más años que en otros lugares.

Beneficios del aceite de oliva

El aceite de oliva no sólo beneficia la longevidad, he aquí otras ventajas de incluir este poderoso alimento en tu dieta:

Tiene propiedades antibacterianas

Ayuda a tratar el dolor de artritis

Reduce el riesgo de diabetes tipo 2

Contribuye a la pérdida de peso

Tiene propiedades antiinflamatorias

Ayuda a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular

Tiene propiedades antioxidantes

Ayuda a reducir el colesterol

