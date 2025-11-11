Escándalo viral: Un influencer mostró a su abuela golpeada y ahora lo acusan de mentir

El clip se multiplicó en redes: miles de comentarios, reacciones, compartidos. La historia parecía cerrar perfecto dentro de su narrativa reciente: meses de amenazas por revelar supuestas irregularidades en productos de proteína, creatina o barritas nutricionales.

Pero casi al mismo tiempo, otros influencers y usuarios comenzaron a mostrar contradicciones.

Parece ser que el hijo de remil puta de Pablo Pizzurno (Proyectosuplemento) mintió.

El sorete humano usó una foto de su abuela que se habia caido hace un tiempo para su propia conveniencia. https://t.co/YpXA2SN2Eq pic.twitter.com/B5QgQZNhV1



— Ron (@monstruogigante) November 11, 2025

Mensajes que contradicen el relato del influencer

Entre quienes reaccionaron estuvo Tomás Mazza, creador de su propia línea de suplementos. Aseguró que no tiene nada que ver con la supuesta agresión y que la acusación lo involucraba de forma indirecta.

“Nadie mandó a golpear a la abuela de nadie”, enfatizó.

Mazza incluso mostró mensajes que —según él— prueban que la abuela de Pizzurno se había caído en la calle el 17 de septiembre, y que la familia ya había atravesado otros accidentes: “Su mamá también se cayó de una escalera”, relató.

Usuarios de redes compartieron capturas atribuidas al propio Pizzurno donde él daba ese mismo argumento para justificar ausencias o retrasos.

Tomás Mazza desmintió a Pablo Pizzurno, influencer nutricional de "Proyecto Suplemento", y mostró un chat en el que Pizzurno habría dicho que su abuela "se cayó en la calle": "Me están acusando de que mandé a golpear a una abuela, es totalmente mentira". pic.twitter.com/xhVM4agGZt — MDZ Online (@mdzol) November 11, 2025

La intervención policial complica aún más el caso

Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron al diario Clarín que agentes de la Comisaría Vecinal 15 C acudieron al domicilio para tomar la denuncia. Pero, según explicaron, Pizzurno no solo rechazó presentar un reporte formal, sino que además no permitió que los efectivos vieran a su abuela.

“Dijo que él y su abuela estaban bien”, detallaron. Sin constatar lesiones, la policía dejó un expediente de constancia y el fiscal Matías Hugo De Sanctis pidió que el caso se tramite como sumario para entrevistar a la víctima y reconstruir los hechos.

El detalle que más llamó la atención es que no hay ninguna denuncia formal, algo inusual en un caso de presunta agresión a una mujer de 95 años.

Del denunciante al denunciado: la historia que cambió de rumbo

Pizzurno se volvió conocido por exponer errores o engaños en etiquetas nutricionales de productos muy consumidos en el ambiente fitness. Su página “Proyecto Suplemento” generó adhesiones, peleas con marcas y también críticas de otros creadores de contenido.

Ahora, el episodio que él planteó como el punto final de su cruzada lo deja en el centro de un escándalo y bajo sospecha pública.

Mientras tanto, en redes la discusión continúa: ¿Es la víctima de un ataque mafioso o un influencer atrapado en su propio relato? La Justicia buscará respuestas en las próximas horas.

______________________________

