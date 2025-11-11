El caso sacudió a las redes en cuestión de horas. El influencer Pablo Pizzurno, entrenador y creador de “Proyecto Suplemento”, aseguró públicamente que desconocidos golpearon a su abuela de 95 años mientras lo buscaban a él. Las imágenes que difundió generaron conmoción inmediata y una ola de indignación entre sus seguidores.
Escándalo viral: Un influencer mostró a su abuela golpeada y ahora lo acusan de mentir
Un influencer quedó en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara una denuncia que él mismo realizó. El escándalo crece y la Justicia investiga.
Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado: cuando la Policía de la Ciudad llegó al domicilio para constatar lo ocurrido, Pizzurno se negó a radicar una denuncia formal.
El episodio, que rápidamente se volvió viral, abrió un nuevo frente para un influencer que desde hace meses denuncia amenazas por sus críticas a marcas de suplementos deportivos. Pero ahora su credibilidad quedó bajo la lupa.
Escándalo viral: relato estremecedor y muchas dudas
En un mensaje grabado entre lágrimas, Pizzurno aseguró que atacaron a su abuela en la casa familiar, donde él ya no vive. Según su testimonio, la mujer atendió el timbre, dijo que su nieto no residía allí y recibió un golpe que la tiró al suelo.
“Se metieron con mi abuelita... Ella me crió”, dijo quebrado, anunciando además que dejaba su proyecto “por pedido de la familia”.
El clip se multiplicó en redes: miles de comentarios, reacciones, compartidos. La historia parecía cerrar perfecto dentro de su narrativa reciente: meses de amenazas por revelar supuestas irregularidades en productos de proteína, creatina o barritas nutricionales.
Pero casi al mismo tiempo, otros influencers y usuarios comenzaron a mostrar contradicciones.
Mensajes que contradicen el relato del influencer
Entre quienes reaccionaron estuvo Tomás Mazza, creador de su propia línea de suplementos. Aseguró que no tiene nada que ver con la supuesta agresión y que la acusación lo involucraba de forma indirecta.
“Nadie mandó a golpear a la abuela de nadie”, enfatizó.
Mazza incluso mostró mensajes que —según él— prueban que la abuela de Pizzurno se había caído en la calle el 17 de septiembre, y que la familia ya había atravesado otros accidentes: “Su mamá también se cayó de una escalera”, relató.
Usuarios de redes compartieron capturas atribuidas al propio Pizzurno donde él daba ese mismo argumento para justificar ausencias o retrasos.
La intervención policial complica aún más el caso
Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron al diario Clarín que agentes de la Comisaría Vecinal 15 C acudieron al domicilio para tomar la denuncia. Pero, según explicaron, Pizzurno no solo rechazó presentar un reporte formal, sino que además no permitió que los efectivos vieran a su abuela.
“Dijo que él y su abuela estaban bien”, detallaron. Sin constatar lesiones, la policía dejó un expediente de constancia y el fiscal Matías Hugo De Sanctis pidió que el caso se tramite como sumario para entrevistar a la víctima y reconstruir los hechos.
El detalle que más llamó la atención es que no hay ninguna denuncia formal, algo inusual en un caso de presunta agresión a una mujer de 95 años.
Del denunciante al denunciado: la historia que cambió de rumbo
Pizzurno se volvió conocido por exponer errores o engaños en etiquetas nutricionales de productos muy consumidos en el ambiente fitness. Su página “Proyecto Suplemento” generó adhesiones, peleas con marcas y también críticas de otros creadores de contenido.
Ahora, el episodio que él planteó como el punto final de su cruzada lo deja en el centro de un escándalo y bajo sospecha pública.
Mientras tanto, en redes la discusión continúa: ¿Es la víctima de un ataque mafioso o un influencer atrapado en su propio relato? La Justicia buscará respuestas en las próximas horas.
