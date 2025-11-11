Respira José Luis Espert: Fred Machado no va a colaborar con la justicia de USA

Cuando estalló el escándalo, Espert intentó explicar que el dinero recibido obedeció a una consultoría. Argumentó que Machado tenía una compañía minera en Guatemala (Minas del Pueblo).

image Fred Machado trasladado a USA, al final no hizo revelaciones sobre José Luis Espert.

Desde 2020 el tema quedó dormido, pero el caso explotó en la campaña electoral de las legislativas de octubre pasado y por ello el economista debió renunciar a la lista de diputados nacionales que encabezaba por la provincia de Buenos Aires ante la posibilidad de que Machado ventile detalles del dinero que aportó o se conocieran detalles de los delitos cometidos por el empresario.

“Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana”, amenazó Machado en una entrevista antes de ser extraditado. Pero no habló ni se cayó el país.

El 6/11, Machado aterrizó en el estado de Texas, donde la Justicia había pedido su extradición en 2021, pero la Corte Suprema argentina recién la habilitó este año, tras el escándalo por el financiamiento con posible dinero del narcotráfico a José Luis Espert en 2019.

