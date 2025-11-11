José María Listorti defendió a Marcelo Tinelli y contó cuál es el problema "que más le duele"

Qué dijo Mariano Iúdica sobre Marcelo Tinelli que molestó a José María Listorti

Hace algunos días Mariano Iúdica habló con el programa Infama y recordó cómo fue su salida de Ideas del Sur.

"Cuando vi cosas que no me gustaron, me fui, y después eso me lo hizo saber fuertemente", dijo con cierto misterio sin aclarar qué fue lo que provocó su renuncia.

Y recordó: "Cuando me fui me mató. Después cuando vino acá, cuando vino a América también".

Además, al respecto de los conflictos que protagoniza Marcelo Tinelli por las deudas, que también desencadenó una fuerte interna familiar, opinó: "La verdad, me da mucha tristeza. Lo que debe la plata, que se joda, que la pague por meterse con cosas que no puede, por gastador serial".

