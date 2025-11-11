Si bien una gran cantidad de figuras saltaron a la fama de la mano de Marcelo Tinelli, lo cierto es que algunos pocos decidieron romper el silencio y hablar sobre el conductor en el delicado momento por el que está pasando y José María Listorti no quiso formar parte de los que callan.
DE FRENTE
José María Listorti defendió a Marcelo Tinelli y contó cuál es el problema "que más le duele"
En medio de la polémica que envuelve al reconocido conductor, José María Listorti salió a apoyarlo y apuntó directamente contra Mariano Iúdica.
En diálogo con LAM, quien ocupó su lugar en el programa Estamos de paso por el canal de streaming Carnaval, confesó que siente "dolor" y "bronca" por la situación y aclaró: "Me hubiese gustado que no le pase eso. Más que nada por lo familiar".
"Yo hablé con él y me dijo que lo económico no le preocupa, lo está solucionando. Que el problema que más le duele, y me parece lógico, es el familiar", contó acerca de la conversación en privado que tuvieron y confesó que se sintió sorprendido por las declaraciones de su familia.
Asimismo, consideró que son de "cuarta" las críticas que recibe en el ambiente y, a diferencia de Mariano Iúdica, negó haber tenido problemas con la productora Ideas del Sur. Si bien evitó tildarlo de "desagradecido", señaló tajante: "Él sabrá".
Qué dijo Mariano Iúdica sobre Marcelo Tinelli que molestó a José María Listorti
Hace algunos días Mariano Iúdica habló con el programa Infama y recordó cómo fue su salida de Ideas del Sur.
"Cuando vi cosas que no me gustaron, me fui, y después eso me lo hizo saber fuertemente", dijo con cierto misterio sin aclarar qué fue lo que provocó su renuncia.
Y recordó: "Cuando me fui me mató. Después cuando vino acá, cuando vino a América también".
Además, al respecto de los conflictos que protagoniza Marcelo Tinelli por las deudas, que también desencadenó una fuerte interna familiar, opinó: "La verdad, me da mucha tristeza. Lo que debe la plata, que se joda, que la pague por meterse con cosas que no puede, por gastador serial".
