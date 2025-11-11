urgente24
José María Listorti defendió a Marcelo Tinelli y contó cuál es el problema "que más le duele"

En medio de la polémica que envuelve al reconocido conductor, José María Listorti salió a apoyarlo y apuntó directamente contra Mariano Iúdica.

11 de noviembre de 2025 - 12:33
José María Listorti defendió a Marcelo Tinelli y reveló cuál es el problema que más le duele.

José María Listorti defendió a Marcelo Tinelli y reveló cuál es el problema "que más le duele".

Si bien una gran cantidad de figuras saltaron a la fama de la mano de Marcelo Tinelli, lo cierto es que algunos pocos decidieron romper el silencio y hablar sobre el conductor en el delicado momento por el que está pasando y José María Listorti no quiso formar parte de los que callan.

En diálogo con LAM, quien ocupó su lugar en el programa Estamos de paso por el canal de streaming Carnaval, confesó que siente "dolor" y "bronca" por la situación y aclaró: "Me hubiese gustado que no le pase eso. Más que nada por lo familiar".

"Yo hablé con él y me dijo que lo económico no le preocupa, lo está solucionando. Que el problema que más le duele, y me parece lógico, es el familiar", contó acerca de la conversación en privado que tuvieron y confesó que se sintió sorprendido por las declaraciones de su familia.

Asimismo, consideró que son de "cuarta" las críticas que recibe en el ambiente y, a diferencia de Mariano Iúdica, negó haber tenido problemas con la productora Ideas del Sur. Si bien evitó tildarlo de "desagradecido", señaló tajante: "Él sabrá".

Qué dijo Mariano Iúdica sobre Marcelo Tinelli que molestó a José María Listorti

Hace algunos días Mariano Iúdica habló con el programa Infama y recordó cómo fue su salida de Ideas del Sur.

"Cuando vi cosas que no me gustaron, me fui, y después eso me lo hizo saber fuertemente", dijo con cierto misterio sin aclarar qué fue lo que provocó su renuncia.

Y recordó: "Cuando me fui me mató. Después cuando vino acá, cuando vino a América también".

Además, al respecto de los conflictos que protagoniza Marcelo Tinelli por las deudas, que también desencadenó una fuerte interna familiar, opinó: "La verdad, me da mucha tristeza. Lo que debe la plata, que se joda, que la pague por meterse con cosas que no puede, por gastador serial".

