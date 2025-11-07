Beto Casella disparó picante contra Marcelo Tinelli: "Es una caricatura"

Marina Calabró, al igual que Beto Casella, defenestró a Marcelo Tinelli

Luego de la denuncia que realizó la hija más joven de Marcelo Tinelli, Marina Calabró fue una de las primeras periodistas en tratar el tema, teniendo en cuenta que acusó a Gustavo Scaglione, accionista del Grupo América y reciente comprador de Telefe.

En uno de los descargos que hizo el conductor mediante las redes sociales mencionó a la periodista y negó la versión que dio sobre su salida del canal de streaming Carnaval, hecho que generó su ira debido a que sintió que la estaba tildando de mentirosa.

Es por ese motivo que en diálogo con el ciclo Los Profesionales de Siempre no se guardó nada y dijo: "El ladrón piensa que todos son de su condición", disparó con ira. Asimismo, aseguró que "es un gran operador".

"Piensa que todos somos influenciables, operables, compradores de pescado podrido", agregó posteriormente y reveló: "¿Vos sabés las peleas que he tenido por el 'no hables de tal'? Y justamente ese 'tal', por lo general, era él".

