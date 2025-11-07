Desde hace algunos días Marcelo Tinelli se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de la denuncia que hizo su hija Juana tras ser amenazada telefónicamente y varias figuras del espectáculo no se privaron en opinar al respecto: Beto Casella es un claro ejemplo.
DE FRENTE MAL
Beto Casella disparó picante contra Marcelo Tinelli: "Es una caricatura"
En medio de los conflictos que tienen como protagonista al reconocido conductor, Beto Casella no se quedo afuera y apuntó tajante contra su colega.
En diálogo con el programa Mediodía bien arriba por la TV Pública, aclaró que respeta la exitosa trayectoria en la televisión argentina del conductor aunque no evitó disparar con munición pesada: "No entiendo cómo se la viene rebuscando para tomar una mala decisión tras otra en todos los ámbitos".
"O está jugando y se divierte, y le gusta que la gente hable. O se desenfocó seriamente porque: ¿Cómo pasás de ser el tipo más popular y querido de la Argentina a esta, con todo respeto, caricatura de él mismo?", preguntó posteriormente tajante.
Asimismo, posteriormente indicó que el empresario Gustavo Scaglione quiere "agarrarlo del cogote" y aseguró que no parará hasta cobrar el "dineral" que le debe. "Ese es uno de los quilombos que tiene", aclaró y consideró: "Si él hubiera hecho las cosas más o menos bien hoy podría estar en la tele de aire".
Marina Calabró, al igual que Beto Casella, defenestró a Marcelo Tinelli
Luego de la denuncia que realizó la hija más joven de Marcelo Tinelli, Marina Calabró fue una de las primeras periodistas en tratar el tema, teniendo en cuenta que acusó a Gustavo Scaglione, accionista del Grupo América y reciente comprador de Telefe.
En uno de los descargos que hizo el conductor mediante las redes sociales mencionó a la periodista y negó la versión que dio sobre su salida del canal de streaming Carnaval, hecho que generó su ira debido a que sintió que la estaba tildando de mentirosa.
Es por ese motivo que en diálogo con el ciclo Los Profesionales de Siempre no se guardó nada y dijo: "El ladrón piensa que todos son de su condición", disparó con ira. Asimismo, aseguró que "es un gran operador".
"Piensa que todos somos influenciables, operables, compradores de pescado podrido", agregó posteriormente y reveló: "¿Vos sabés las peleas que he tenido por el 'no hables de tal'? Y justamente ese 'tal', por lo general, era él".
