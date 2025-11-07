Polémica en River Plate por lo que publicó Juan Cortese de Kevin Castaño

"No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios.

Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa.

Isaías 41:10"

Juan Cortese, subió esa historia a su X y agregó en el pie de la foto: "La historia de Kevin Castaño previo al entrenamiento de viernes."

image

El colombiano es uno de los jugadores más señalados por la parcialidad del Millonario, sobre todo por lo caro que fue su pase desde Rusia.

Según trascendidos, si bien hay dudas que certezas, Castaño podría no ser titular en la Bombonera el próximo domingo.

Boca vs River

Boca vs River será un encuentro interesante por múltiples motivos pero lo cierto es que ambos necesitan la victoria como el agua.

El Xeneize aún no pudo obtener victorias importantes en lo que va del 2025 y ganarle a River no solo sería dejarlo casi sin Libertadores en 2026, sino que también lo clasificaría al equipo de Claudio Úbeda.

El Millonario de Marcelo Gallardo, sabe que si no suma en los próximos partidos, probablemente se quede sin Libertadores el año que viene y más aún luego de la derrota de Argentinos Juniors en la final de Copa Argentina (si ganaba liberaba cupo, cosa que finalmente no pasará).

El juez principal del encuentro será Nicolás Ramírez y en el VAR estará Héctor Paletta.

Posible formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez, Miguel Merentiel.

Posible formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marco Acuña; Enzo Pérez, Juan Portillo; Juanfer Quintero, Giuliano Galoppo; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

