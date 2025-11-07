US$ 10 millones en 40 hechos: El primer tramo del juicio de los Cuadernos complica a Cristina Kirchner

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli —a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 7— escucharon uno por uno los hechos atribuidos a la exmandataria. Los primeros 14 sobornos leídos suman 4,5 millones de dólares. A eso se agregaron entregas vinculadas a Electroingeniería, 14 aportes de distintos empresarios que habrían llegado al departamento de Uruguay y Juncal sin monto precisado, y otra serie de pagos por un total de 5,9 millones de dólares.

Ese conjunto inicial deja un saldo superior a los 10,4 millones. Las cifras se incrementarán en las próximas audiencias, cuando se lean los otros 164 hechos que también integran la acusación.

El inicio de un juicio de alto voltaje

El proceso oral reúne a alrededor de 60 empresarios imputados por presuntos pagos ilegales. La fiscal general Fabiana León será quien sostenga la acusación durante el debate. El inicio del juicio marca un nuevo capítulo en una causa que fue eje de la agenda política y judicial desde que salieron a la luz los cuadernos del chofer Centeno.

A lo largo de las próximas semanas, el tribunal avanzará con la lectura completa del requerimiento y definirá el cronograma para las declaraciones y la incorporación de pruebas, en un juicio que se perfila extenso y con fuerte exposición pública.

