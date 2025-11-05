Siguen los pases de facturas en el peronismo-kirchnerismo. Andrés Larroque, funcionario de Axel Kicillof, ya anticipa el recambio en el PJ bonaerense en manos de Máximo Kirchner y aunque evita confrontar con CFK hace una comparación provocativa sobre el resultado electoral del 26/10 y las elecciones legislativas en épocas en que ella gobernaba.
ARDE EL PERONISMO
Andrés Larroque ya plantea sacar a Máximo Kirchner del PJ y provoca a CFK: "Salvamos las papas"
El ‘Cuervo’ Andrés Larroque habló tras la elección del 26/10: planteó el recambio de Máximo Kirchner en el PJ y desafió a CFK sobre el resultado electoral.
Andrés Larroque Vs Máximo Kirchner
El ministro de la Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque no quiere adelantarse a los hechos, pero lo cierto es que la derrota en las elecciones legislativas del 26/10 generaron un clima de amplio malestar en el peronismo-kirchnerismo con acusaciones cruzadas y el lógico cuestionamiento a las autoridades partidarias y dirigentes con poder de decisión política.
En esa línea, desde el espacio de Axel Kicillof apuntan a Cristina Kirchner por el mal desempeño a nivel nacional en los comicios de medio término y a Máximo Kirchner por no defender lo suficiente a la gestión bonaerense.
Sobre Máximo, presidente del PJ bonaerense, Larroque ya anticipa su deseo de que deje el cargo: “El plazo (del mandato de Máximo) vence el 17/12 y lógicamente se iniciará un debate, pero desde ya me parece que necesitamos un PJ bonaerense dinámico comprometido con el gobierno de Provincia de Buenos Aires y con todo este esfuerzo en la defensa de los 17 millones de bonaerenses contra los ataques del gobierno nacional. Pero hoy nuestras urgencias pasan por resolver presupuesto y refinanciamiento de la deuda. La discusión del PJ vendrá luego”.
En declaraciones este miércoles (5/11) a Radio La Red, Larroque también fue consultado por Cristina Kirchner y su posición en contra del desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, que para ella fue la causa de la derrota en el distrito a manos de La Libertad Avanza: “Cristina Kirchner siempre tiene algo para aportar” y “está injustamente detenida”, introdujo Larroque, pero luego afirmó: “Fue correcto desdoblar la elección”.
"El mejor resultado en una elección intermedia"
Tras defender la decisión de Kicillof, Larroque hizo una segunda afirmación que dejó en evidencia los magros resultados que lograba el peronismo en la provincia cuando Cristina era presidenta: “En Provincia de Buenos Aires obtuvimos el mejor resultado en una elección intermedia”.
“El margen de triunfo de La Libertad Avanza en la PBA fue corto (…) empatamos con Trump en Octubre”, resumió Larroque en línea con la visión que intentó plasmar el peronismo-kirchnerismo sobre una derrota donde se compitió además con el miedo que habría generado Donald Trump al condicionar a Milei con la ayuda financiera de USA.
“En la PBA ‘salvamos las papas’, Kicillof es el político emergente”, sentenció Larroque que ya empieza a instalar al gobernador bonaerense como presidenciable en 2026.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Garrahan: Milei no asume "derrota política", pero aumentó 60% salarios
Marcelo Tinelli rompió el silencio y expone grieta Vila / Scaglione
El 95% de los sitios de apuestas dan ganador al musulman Zohran Mamdani en Nueva York