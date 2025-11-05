Andrés Larroque ya plantea sacar a Máximo Kirchner del PJ y provoca a CFK: "Salvamos las papas"

"El mejor resultado en una elección intermedia"

Tras defender la decisión de Kicillof, Larroque hizo una segunda afirmación que dejó en evidencia los magros resultados que lograba el peronismo en la provincia cuando Cristina era presidenta: “En Provincia de Buenos Aires obtuvimos el mejor resultado en una elección intermedia”.

“El margen de triunfo de La Libertad Avanza en la PBA fue corto (…) empatamos con Trump en Octubre”, resumió Larroque en línea con la visión que intentó plasmar el peronismo-kirchnerismo sobre una derrota donde se compitió además con el miedo que habría generado Donald Trump al condicionar a Milei con la ayuda financiera de USA.

“En la PBA ‘salvamos las papas’, Kicillof es el político emergente”, sentenció Larroque que ya empieza a instalar al gobernador bonaerense como presidenciable en 2026.

