Neymar abandona el barco ante Palmeiras y el Santos se hunde

La fuerte advertencia de la barra del Santos a Neymar

“Torcida Jovem” no dejó pasar la situación y, más allá de darle la razón a Neymar frente a los insultos del hincha, que habría tratado al capitán de “mercenario”, también lo advierte: “Nadie está por encima de Santos”.

“Nos dirigimos, primero, a nuestro ídolo Neymar. Ídolo, sí. Es innegable la grandeza de tu legado deportivo y mediático con el Santos, especialmente en un momento tan oscuro de nuestra historia. Pero el colectivo de hinchas del Santos no puede, ni debe, dejar pasar por alto una situación tan humillante como la de anoche”, resalta el primer párrafo.

En la continuidad, aclararon: “Dijiste haberte sentido ofendido por escuchar a un hincha gritarte que vos y tu familia son mercenarios, entre otros insultos. y vos respondiste, que podrías estar ganando mucha más plata en otro lado, lo sabemos”.

Luego de invitarlo a ponerse del “lado del hincha” frente al momento institucional del “Peixe”, la Torcida volvió a remarcar: “Tu reacción no fue ‘en caliente’”. Esa postura tuya más preocupada por el show y el acting es algo recurrente. En Limeira está bien, gol olímpico, todo es show. Pero hacerle gestos a un hincha de Mirassol diciéndole que es chico, comerse 3 a 0 sin tocar la pelota, solo te disminuye a vos y al Santos”.

“No te lo tomes a mal, todos los que escribieron la historia del Santos tienen nuestro respeto, pero si vas en contra del Santos, te va a ir mal”, le advirtieron.

Y le recalcan: “Y recordá, te pedimos una revisión de postura, porque eso marca la actitud general de todos los que están en el Santos. En tu texto de ‘disculpas’, insinuar que pensás en irte del club es liviano, y le tirás la responsabilidad a la hinchada. Que quede claro: vos volviste a tu casa, sin sentirte dueño de ella, siendo una parte tan importante como nosotros”.

“Y entre nos, la única vez que aparece la palabra disculpas en tu texto es para justificar tu comportamiento errático, y eso no representa ni a quien sos ni a lo que representás”, añaden.

La barra del Santos explotó contra los directivos y los periodistas

En medio de las advertencias a “Ney”, la Torcida Jovem también se acordó de “los máximos responsables” del presente del “Peixe”.

“A los dirigentes del club, les pedimos mano firme. Esa frase de que nadie está por encima del club también va para ustedes. Tengan el coraje de decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer. Encuentren un rumbo urgente para este club, porque ustedes son tan culpables como los jugadores por los resultados”, señalan.

A los medios, le piden que “repiensen su periodismo en vez de buscar likes y caer en el sensacionalismo”.

El mal reinicio de Neymar en Brasil

En el inicio de la actual temporada, Neymar no mejoraba en lo individual. Desde que había comenzado el torneo, apenas había jugado dos encuentros debido a las recurrentes lesiones que arrastraba. Su nivel físico deja muchas dudas: lento en los desplazamientos, sin peso ofensivo y visiblemente falto de ritmo, aunque su técnica sigue intacta.

Además, su exclusión de la lista de convocados de Brasil de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 sumó más sombras a su actualidad. Carlo Ancelotti, entrenador del seleccionado, había explicado que el delantero no estaba en condiciones físicas óptimas y había preferido optar por jugadores más activos. “Conversé con él y estuvo de acuerdo. Brasil cuenta con él, pero necesita ponerse bien”, sostuvo el DT.

La actualidad de Neymar en el Santos

Luego de casi un año de recuperación, Neymar ilusionó a todos los hinchas del Santos con su regreso al club luego de 11 años y medio, aunque toda esta situación se vio opacada por las recurrentes lesiones en el muslo derecho.

Desde su regreso al Santos, Neymar solo disputó 20 partidos, en los que anotó siete goles y repartió cuatro asistencias.

El Santos marcha 16° en el Brasileirao con solo 33 puntos y está a dos unidades de la zona de descenso, por lo que una derrota ante el Palmeiras, que actualmente es el líder, podría complicarlo seriamente.

Como si esto fuera poco, en los últimos días trascendió que el director técnico de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, no tiene pensado que el delantero vuelva a ponerse la “Verdeamarelha” debido a su muy flojo estado físico que le impediría competir al primer nivel en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

