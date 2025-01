Neymar volverá al Santos, habló de Corea-Japón 2002 y Rivaldo lo cruzó por su puesto

Sin embargo, aseguró: “Pero jugar en mi lugar sería otra historia. Con todo el respeto y la admiración que le tengo, puedo decir al 100 % que eso no ocurriría”.

Por su parte, Neymar subrayó que “todos los jugadores brasileños que han jugado en un Mundial lo han hecho 100 % dedicados y concentrados” y restó importancia al tema.

“Solo fue una elección entre los tres y no querrás que quite a Ronaldo, ni a Ronaldinho, ¿no?”, expresó el jugador de Al-Halil.

Sin lugar en Al Hilal, Neymar no renovaría su contrato con el club sudí

En efecto, Neymar jugaría en el Brasileirao durante el último tramo de su vínculo con el conjunto árabe. Un conjunto árabe que, según dicen las fuentes, todavía se está agarrando la cabeza por lo mal que salió la inversión en el ex Barcelona. Tanto, que no tienen ninguna duda sobre su futuro: no le renovarán el contrato que tiene hasta junio de 2025.

“El club saudí no inscribirá al brasileño para la secuencia del campeonato nacional. Con la eliminación en la Copa del Rey, sólo quedaría la Liga de Campeones asiática para que el número 10 jugara en el equipo”, explicaba Urgente24 hace unos días sobre la situación de Neymar en Al Hilal.

Aunque las especulaciones del futuro del carioca son parte de la novela de este verano, lo cierto es que un retorno al Santos tendría sentido en términos de lo que proyecta el propio futbolista para este año. “Será mi último baile con Brasil en un Mundial”, declaró recientemente Neymar sobre la Copa del Mundo de 2026. Pensando en esa gran cita, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá, la competitividad del torneo brasileño puede ser mucho más útil para Neymar y su puesta a punto.

Más útil que Arabia Saudita, sin duda, pero también que la MLS, otro de los destinos con los que se especuló. Primero con el Inter de Miami, dado que la presencia de Luis Suárez y Lionel Messi aumentaba las expectativas de volver a ver al tridente junto. Primero fue el propio brasileño en contar que le gustaría volver a compartir cancha con sus dos ex compañeros del Barcelona, y después Luis Suárez fue quien se refirió al tema.

No obstante, las suposiciones también estuvieron puestas en otro club de la liga norteamericana: el Chicago Fire FC. “La superestrella brasileña y atacante del Al Hilal, Neymar, está en conversaciones preliminares con 3 equipos de la MLS, incluido el Chicago Fire FC, sobre una propuesta de transferencia”, manifestaron fuentes a ESPN.

Neymar y el epílogo de su carrera

El Santos de Brasil ya había aparecido en rumores de ventanas de pases anteriores, pero ahora lo dan como un hecho consumado. El ocaso de un Neymar brillante se llena de suposiciones y, también, de críticas: ¿dónde podría estar el crack ahora si su carrera hubiese sido algo más comprometida con el fútbol?.

En su nota de opinión en el medio norteamericano The Athletic, el periodista Jack Lang ofrece una perspectiva: “La moralización se calmará cuando Neymar se retire, ya sea la semana que viene o, esperemos, en un par de años, después de un feliz canto del cisne con Chicago, Santos o Flamengo, tal vez incluso un último intento por participar en la Copa del Mundo. Cuando se calme el polvo, nos quedará una carrera digna de celebrar, por no hablar de un video de momentos destacados a la altura de los mejores de ellos. Puede que Neymar esté alejándose del centro de atención, pero merece ser recordado por lo que fue: no solo como uno de los grandes jugadores brasileños de la era moderna, sino como uno de los grandes jugadores, punto”.

