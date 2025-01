Milei hay uno solo: Diputada libertaria lo imita en redes pero la jugada le sale mal

Milei hay uno solo y algunos (as) no lo entienden o "no la ven". Solo él pudo llegar a ser Presidente de un país como Argentina a pesar de sus exabruptos. Incluso, parte de su electorado se cautivó por particular y verborrágico discurso libertario. Sin embargo, ese estilo no es para cualquiera, y cuando hay quienes buscan imitarlo, terminan siendo duramente castigados por buena parte de la opinión pública.