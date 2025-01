Si Milei sacara retenciones el campo argentino se capitalizaría de US$ 300.000M a US$ 400.000M

Se trata de números muy superiores a los de nuestra zona núcleo, donde las mejores parcelas cuestan entre US$ 10.000 y US$ 15.000 la hectárea.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1877403035770429773&partner=&hide_thread=false Soja Olimpo de 1.70mts en Mato Grosso.

"Olimpo"pic.twitter.com/5Iv4NcYXjo — Traductor (@TraductorTeAma) January 9, 2025

¿Son mejores las tierras brasileñas? Claramente, no.

Necesitan de muchos fertilizantes (que le compran en grandes cantidades a Rusia, ya que utiliza el gas para conseguirlos y a Moscú ese recurso le sobra).

La Pampa Húmeda de Argentina encabeza la productividad mundial y es considerada "clase 1". Solamente podría ser equiparada por las grandes llanuras ucranianas.

¿Por qué, entonces, los vecinos pueden conseguir mejores precios a la hora de vender sus activos inmobiliarios?

image.png Con las retenciones, los impuestos y las tasas, Milei, las provincias y municipios le sacan al campo casi un 70% de lo que venden

El gobierno de Brasil no aplica retenciones al campo

Mato Grosso es el líder indiscutido en algodón, maíz y soja porque no le cobran a sus hombres de campo ningún tipo de retención o derecho de exportación a la hora de vender el producto de su trabajo.

La gran pregunta es….

Si quitáramos las retenciones y nuestras tierras de Junín, Pergamino o Rojas duplicaran sus precios ubicándose “mano a mano” con las de Mato Grosso:

¿Cuál sería la capitalización de nuestros productores en las 40 millones de hectáreas impactadas? Agárrese fuerte: entre US$ 300.000 y US$ 400.000 millones, de un plumazo, prácticamente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1874548612010770925&partner=&hide_thread=false El campo está comenzando a perder la paciencia porque no hay baja de retenciones, estos productores apoyaron fuerte a Milei hace un año y ahora publican este video

PD: no maten al mensajero, razonen... mis queridos virgos que el 2025 les obsequie un cerebro#BuenMiercoles pic.twitter.com/Ei027Km5K5 — Carlos Zenozain (@zenozain_carlos) January 1, 2025

Promesa incumplida de Milei: "retenciones, afuera"

Pedro Vigneau es productor de la localidad de Bolívar y durante los primeros meses de gestión de Javier Milei fue designado subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios.

En el caso de Mato Grosso, estamos hablando de suelos muy inferiores a los nuestros, con problemas de PH, que deben ser remediados. Además, no son aptos para cultivos de invierno como el trigo. Si nuestros campos no tuvieran retenciones y costarán también entre ocho y diez mil dólares más por hectárea tendríamos que multiplicar 40 millones de hectáreas por esa cifra y tendríamos casi una deuda externa argentina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1877303952791814314&partner=&hide_thread=false Es por acá!! Gracias Senador Paoltroni!!! Hay esperanza!! pic.twitter.com/2v3hG3xrp9 — Pedro Vigneau (@pedrovigneau) January 9, 2025

Según el ex funcionario:

“Esa capitalización lograría que, con el cambio de las reglas de juego, los chacareros podrían pedir créditos y cambiar su realidad”.

Resumiendo: si se materializara la promesa pre electoral formulada por Javier Milei (quien ganó el balotaje con amplitud en todo el interior de la Argentina) todo redundaría en mejoras internas.

¿Cómo compensaría el erario público las pérdidas por ya no tener derechos de ventas al exterior?

Por un lado, a las geografías más productivas, les cobraría impuesto a las ganancias dejando libre a los campos alejados que hoy pagan tributos por exportar aunque luego pierdan dinero al final del año.

Por otra parte, los chacareros no compran bonos y acciones sino que reinvierten en aguadas, molinos, silos, planteles de trabajadores rurales, innovaciones con cultivos, camionetas, tractores, cosechadoras y camiones.

image.png Si los Grobo están en default, algo malo está pasando en el campo en la gestión de Javier Milei

Se produciría una explosión del comercio y los servicios en el interior de la Argentina.

Además, un sector agropecuario con buena rentabilidad podrá financiar el riego para cientos de miles de hectáreas que padecen las frecuentes sequías y se extendería la frontera agrícola. Se instalarán frigoríficos más modernos y el transporte terrestre y fluvial será muy superior al actual.

