Milei, obsesionado con viajes al exterior y premios, ignora 8 vectores que salvarían Argentina

Argentina está lista para posicionarse e ingresar en el mercado mundial de productos de maderas, celulosa, papeles para distintos usos y una nueva generación de bioproductos (biomasa para la energía).

Los especialistas de AFRY sostienen que existen expectativas de demanda de productos de base madera de unos 210.000 millones de dólares a nivel global para 2035.

Nuestro país cuenta con la capacidad para abastecer clientes europeos con madera libre de deforestación y certificada con los más altos estándares de manejo sostenible.

Las plantaciones nacionales han sido en buena medida producidas por el hombre, no se trata de bosques nativos y eso le garantiza a los compradores del viejo continente que los productos no provienen de la afectación del medio ambiente.

Somos un país sumamente competitivo en precio de la madera y tiene una alta productividad en pinos y eucaliptos.

Tenemos una temperatura media en la Mesopotamia de 21 grados y una precipitación de 1.800 milímetros por año. Se trata de las condiciones son ideales. Muy superiores, por ejemplo, a las de Noruega, un líder forestal.

image.png Argentina tiene condiciones ideales para la exportación de madera

2-Vector agua

Los argentinos volcamos al mar por día, entre 250 y 300 litros por habitante del mundo. Por si no quedó claro: no hablamos de compatriotas, hablamos de cada ser humano sobre el planeta.

El Río de la Plata, que tiene un caudal de 20 millones de litros por segundo, equivale a aproximadamente 250 litros de agua por habitante del planeta por día que se salinizan sin ningún uso.

Lo mismo ocurre con los ríos patagónicos, que terminan en el Atlántico.

Purificar y luego embotellar esos líquidos le permitiría al país un ingreso inconmensurable de nuevos recursos.

Además, se podrían volcar con obras de infraestructura al riego con el fin de lograr la recuperación millones de hectáreas que se destinarían a la producción.

El Río Paraná podrían transportar sus aguas hasta Córdoba y Cuyo. El patagónico Río Negro podría asistir y mejorar el caudal del Río Colorado.

El sistema se recarga cada año con el deshielo de la Cordillera de los Andes y con las lluvias torrenciales de Brasil. Tenemos 1 millón de hectáreas de riego pero podríamos llegar a 7 millones.

image.png Milei casi nunca se refiere a la posibilidad de aprovechar la fuente renovable del agua

3-Vector acuicultura

Según la FAO (organismo de Naciones Unidas para la alimentación) ya se consumen más peces criados que salvajes.

Argentina podría imitar a Chile con los salmones (llevarlos en jaulas a larga distancia de la costa) o dedicarse a las truchas y las centollas en aguas frías.

A nivel mundial se consumen 20 kilos de pescado por año y en Argentina estamos apenas en cuatro kilos.

Nuestra acuicultura representa el uno por ciento de lo que se consume cuando, cruzando la Cordillera de los Andes, suman hasta el 40%.

Somos los más retrasados en el cultivo de especies de aguas frías y nos perdemos miles de millones de dólares cada año. Además, estas actividades suman grandes oportunidades de empleo.

Cómo puede Argentina impulsar una acuicultura responsable? Encontrá datos y estrategias en esta historia: https://t.co/ksxJJwitla pic.twitter.com/0BulfiMDwa — Banco Mundial Argentina (@BancoMundialArg) December 30, 2024

4-Vector clusters

Algunas ciudades ya demostraron que la unión de productores del mismo sector ayuda muchísimo al desarrollo: Tandil, Chivilcoy, Río Cuarto y Mendoza, entre otras.

Las cooperativas y las mutuales fueron modelos de asociación muy eficientes en el siglo XX pero en el XXI han perdido solidez.

Muchas grandes corporaciones de este tipo han quebrado y otras, en la práctica, se manejan como empresas privadas, a cargo de una o dos personas.

¿Qué hace un cluster?

Ofrece tanto a autónomos como a pymes herramientas tales como redes de proveedores y concentración de personal calificado para las industrias agroalimentarias o del conocimiento.

Un clúster es un espacio donde muchas empresas de un mismo sector aprovechan la “actividad de aglomeración” y comparten sin perder su individualidad.

Argentina es, por lejos, el país con más startups de agro (más de 300) a pesar de no contar con ningún apoyo estatal ni programa como tienen Chile y Brasil.

En lugar de competir por una porción del mercado, muchas firmas trabajan juntas en los clusters y se fortalecen.

image.png Cluster quesero de Tandil, un orgullo de Argentina

5-Vector ganadería

El gobierno de Javier Milei solamente le quitó retenciones a las vacas (no a los novillos) y a la leche.

Mientras tanto, Brasil, que durante décadas tuvo un rodeo similar al nuestro, 50 a 60 millones de cabezas, hoy tiene 200 millones y es el líder mundial en bovinos.

El novillo argentino se ha vuelto el más caro de sudamérica, por los gravámenes que soporta.

Una vez más, el atraso cambiario y los derechos de exportación han dejado sin rentabilidad a un sector estratégico de la economía de Argentina.

Los ganaderos exigen una urgente eliminación de cualquier tipo de retención a las ventas fuera del país para todas las carnes y sus subproductos.

Que placer colaborar en un proyecto ganadero innovador generando valor y en La Patagonia, gracias a un joven emprendedor ( De bajo perfil ) la ganadería argentina tiene una diversidad de regiones, razas, única en el mundo pic.twitter.com/vpCNktWzBS — carlos federico kohn (@kohn_federico) December 8, 2024

6-Vector biocombustibles

Brasil ya tiene cortes que superan el 30 % para bioetanol y biodiesel. Argentina, por su parte, no llega ni a la mitad de esa proporción.

Las leyes específicas para las renovables se caen en el Congreso Nacional y no se apoya a las industrias de Santa Fe y Córdoba.

Seguimos importando US$ 2.000 millones por año de gasoil, un delirio completo porque tenemos la capacidad para transformar nuestro maíz y soja en biocombutibles (biodiesel y bioetanol.

El modelo de Río Cuarto, para no entregar en origen el producto primarizado, ha sido sumamente exitoso. Venden aceites y subproductos, en lugar de porotos.

Buscaron los cordobeses hacer 50 plantas en Argentina con su misma metodología pero no pudieron entrar en varias provincias.

image.png ¿Apostará algún dìa Argentina por los biocombustibles?

7-Vector frutihorticultura

Existen crisis con los tomates en Mendoza; peras, manzanas, limones en Tucumán y cerezas en Patagonia y cebolla en Río Negro.

Las economías regionales exportaron por US$ 9.000 millones en 2024 mientras Chile, con menos posibilidades, lo hace por US$ 12.000 millones anuales.

Hace algunas décadas, los chilenos viajaban hasta los valles rionegrinos para aprender sobre el manejo de nuestras frutas finas. Hoy, gracias a la aplicación de tecnología de avanzada y fertilizantes nos han superado de una manera bestial.

El mundo demanda nuestras frutas y hortalizas de manera cada vez más sostenida pero el “costo argentino” nos sigue jugando en contra.

¿Sabés de dónde vienen los limones argentinos? ¿Y qué está pasando con el negocio de las frutas frescas?

Te lo contamos en este episodio de #OhJuremosConGloriaComer, nuestra serie sobre la producción frutal argentina.https://t.co/lylfbfn5TE pic.twitter.com/BMB4kLmOPv — revista crisis (@CrisisRevista) January 14, 2025



Te lo contamos en este episodio de #OhJuremosConGloriaComer, nuestra serie sobre la producción frutal argentina.https://t.co/lylfbfn5TE pic.twitter.com/BMB4kLmOPv — revista crisis (@CrisisRevista) January 14, 2025

8-Vector renovables

El costo de la generación del Hidrógeno Verde caerá año tras año hasta el 2050, cuando cueste la cuarta parte de lo que vale ahora su producción.

Los vientos patagónicos y el Sol del Noroeste están desaprovechados a pesar de que el mundo empieza a vivir un "boom" del hidrógeno verde en el marco de la transición energética.

Europa busca socios comerciales que la abastezcan de energías limpias y la potencialidad de este commodity envasado en grandes zeppelins es increíble en la Patagonia.

Esta nueva fuente renovable, que es vista como una pieza clave en la mudanza hacia economías descarbonizadas, podría convertirse en un motor económico crucial para Argentina en las próximas décadas.