"La gente está pobre y la economía no funciona pero la imagen de Milei se mantiene"

6-Polìtica tradicional: “El Curriculum Vitae de un dirigente ha pasado a ser un prontuario. Quien participó en un gobierno anterior es mal visto porque se lo ve como parte del fracaso del pasado. No es justo, pero es real, así está el mundo”.

7-Karina Milei: "frente a Cristina sería buena candidata. Pero, si la ex presidenta no se presenta en las elecciones yo no colocaría a la hermana de Javier a competir”.

Jaime Durán Barba: "el pobre en Argentina quiere darse algún gustito"

8-Donald Trump: “Todo cambió. Nunca un candidato a la presidencia de Estados Unidos se iba a mostrar friendo papas fritas en un Mac Donalds. Vale el show, lo simple. Llegó disfrazado de basurero a una convención republicana, es inédito. Sabe ser divertido, entretiene a la gente”.

9-Mauricio Macri: "quería ser Barack Obama, un estadista y en su época eso estaba bien. Luego, la pandemia cambió todo y ahora gana la anarquía y la locura”.

10-El tono de las campañas: “En 2023, Mauricio cedió su espacio y no ayudó a Horacio Rodríguez Larreta y la propia Patricia Bullrich. Quiso ser serio, invocó el sufrimiento y nadie quiere sufrir. Parecía un padre fundador de Estados Unidos”.