CFK, José Ottavis y Ricardo Colombi: ¿Quién prepara el Mbeyú?

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) recibió en el Instituto Patria a una delegación del PJ de la Provincia de Corrientes, entre quienes estaba José Ottavis (ex La Cámpora), y durante más de 2 horas, dialogaron en particular sobre la convocatoria a elecciones en el partido a nivel local. Sucedió luego de versiones sobre diálogo entre Ottavis y el ex gobernador Ricardo Colombi.