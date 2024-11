"Milei aumentó impuesto país, ganancias, combustibles, monotributo y repuso IVA para jubilados"

“Entiendo el cambio de postura que ha tenido. Está muy grande y, claramente, está buscando trabajo”.

massa michel.jpg Guillermo Michel, ex director de Aduanas, junto a Sergio Massa, ex ministro de Economía de la Nación.

“A minutos del helicóptero”

Michel se encargó de recordar las particulares características que tuvo que afrontar el ex intendente de Tigre a la hora de hacerse cargo del timón mayor de la Argentina.

El ex ministro Martín Guzmán se fue como laucha por tirante y eso no existe en el peronismo. Cuando Massa llegó al gobierno nacional como ministro de Economía, tal como dijo el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, estaban en la Casa Rosada a pocos minutos de salir todos en helicóptero. Si no se hacía cargo Sergio el gobierno no terminaba.