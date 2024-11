Escándalo: Yanina Latorre vs. Nancy Pazos y rumores de denuncia

Fiel a su estilo, la panelista que se encuentra reemplazando a Ángel de Brito en la conducción del ciclo de espectáculos para contestarle con todo a la periodista ensayó un fuertísimo descargo.

"Está inútil impresentable me compara con la dictadura. A ver, vamos a ordenarnos, Nancy Pazos. En ningún momento bajé línea feminista y si ser feminista es ser lo que sos vos, estoy muy lejos de serlo", espetó Latorre.

Ninguneás a todo el mundo, maltratás locutoras, productoras, te creés (Jorge) Lanata y no servís para nada. Te tienen en ese programa solamente porque generás quilombo (...) ¿Vos me venís a hablar a mí de feminismo? No sos humana. Y antes de ser feminista, uno tiene que tener humanidad, importarle el otro Ninguneás a todo el mundo, maltratás locutoras, productoras, te creés (Jorge) Lanata y no servís para nada. Te tienen en ese programa solamente porque generás quilombo (...) ¿Vos me venís a hablar a mí de feminismo? No sos humana. Y antes de ser feminista, uno tiene que tener humanidad, importarle el otro

En ese sentido, la paneliztase refirió a la salida de Pazos de radio Mega:"¿Sabés por qué trabajás? Porque no te aguanta más tu ex marido y te consigue pauta, te acaban de rajar de la Mega y estás diciendo que es por una reestructuración".

"Sos repulsiva, además de sucia, porque dejás la ropa con olor a chivo y las bombachas sucias en los camarines. Te odian las vestuaristas, sos mala leche y mala compañera. A mí no me des clases de moral", concluyó explosiva Latorre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/nai_awadaok/status/1861812790123504077&partner=&hide_thread=false Sus oyentes se lo estan sugiriendo ella dice no haber visto nada ni va a hablar de yanina https://t.co/Wt0BcsUm9A — Nai awada (@nai_awadaok) November 27, 2024

En este marco, surgió la versión de que Pazos contemplaría la opción de enviarle una carta documento a Latorre seguida de acciones legales. Así lo indicaron el envío Gossip de Net TV.

Sin embargo, más tarde la panelista Nai Awada se contactó directamente con la periodista, quien le indicó que no había visto ni tampoco le interesaban las declaraciones de Latorre contra ella, pero que fueron sus oyentes quienes le sugirieron que la llevara a la Justicia.

Estalló la guerra entre Yanina Latorre y Yuyito González: Cruce explosivo

Desde que Yuyito González confirmó su relación con Javier Milei ha sumado un número importante de detractores, entre ellas Yanina Latorre, quien ha aprovechado cada oportunidad para criticarla. Finalmente, la conductora de Ciudad Magazine se dio el gusto de apuntar contra la panelista de LAM, quien fiel a su estilo estalló de forma vehemente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1861113161438388296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1861113161438388296%7Ctwgr%5Ed1ed152935b866000447255cd3b6055dd04d1167%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Festallo-la-guerra-yanina-latorre-y-yuyito-gonzalez-cruce-explosivo-n590459&partner=&hide_thread=false "Yuyito":

Por el cruce de Yuyito González con Yanina Latorre pic.twitter.com/Vx2wkfskA9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 25, 2024

El enfrentamiento surgió luego de que en el envío Empezar el día que encabeza González compartieran algunas imágenes de lo que fue la visita de Latorre al programa de Susana Giménez. Allí, la periodista de espectáculos se refirió a la polémica separación entre Pampita y Roberto García Moritán, y el nuevo romance de la modelo con Martín Pepa.

En ese contexto, González recordó la infidelidad de Diego Latorre a Yanina con Natacha Jaitt y arremetió:

Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos, tiene un máster del tema Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos, tiene un máster del tema

De este modo, la ex modelo le dio a Latorre justo en su punto débil y la reacción de la panelista no se hizo esperar y salió al cruce en No tienen solución del streaming Bondi Live.

image.png

"Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de Presidentes y de tipos casados", introdujo Latorre, quien fue por más:

Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo

Y agregó: "A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del Presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados".

"¡Quiero ver si te invita Susana y hacés once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días? Estoy podrida que me digan cornuda", exclamó.

"¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas...", cerró desafiante Latorre.

-------

Más contenido en Urgente24:

El Gobierno elimina impuestos para compras online en el exterior y amplía límite

Anuncian proyecto para eliminar las PASO y modificar condiciones para los partidos

Reapareció Julio De Vido, tras su absolución, y defendió a CFK: "Somos inocentes"