La hija de Yuyito González atendió a Yanina Latorre y la fulminó como nunca: "Antigua"

"¿Por qué se mete conmigo, señora? Métase con mi mamá. ¿Qué tengo que ver yo? Ella después se queja cuando la meten a Lolita en sus temas personales. Está haciendo lo mismo conmigo. Yo no tengo nada que ver, que me deje en paz", soltó Di Aloy en diálogo con Desayuno Americano.

"Que a mi mamá le diga todo lo que le tenga que decir, pero a mí no me metan. Señora grande que se mete con una chica... Basta, metete con alguien de tu edad. Con Lolita me llevo de diez, trabajamos en el mismo streaming. Siento que quedó en la antigua la pica entre mujeres, decirse cosas, rebajar a otras personas", lanzó sabiamente Brenda.

Además, la hija de Yuyito fue firme con su pensamiento: "¿Por qué ir y tirar mala onda, decir barbaridades? Eso es de la antigua, siento que eso va a pasar y a terminar, todas esas personas van a dejar de decir cosas en los medios. Incluida mi mamá. Yo le digo, ¿para qué decís eso? No le digas nada", soltó.

La reflexión de Brenda Di Aloy pone de manifiesto una forma de actuar de las nuevas generaciones. La propia Lolita Latorre, hija de Yanina, manifestó recientemente en el living de Susana Giménez que ella muchas veces no concuerda con los dichos de su mamá. Ambas tienen un perfil muy bajo y se dedican a su trabajo en redes sociales sin polémicas.

