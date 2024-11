Vuelve Rodríguez Larreta y acusa de "mensaje de odio" a Javier Milei

Ratificar que no tiene relación con Mauricio Macri y su agónico PRO, absorbido ya por La Libertad Avanza;

Ratificar romper la polarización Javier Milei / CFK, ratificando su búsqueda de la 3ra. Vía, que son los moderados y simpatizantes de la democracia en todas sus formas;

Demostrar que no le teme al contraataque posible de Javier Milei -algo a lo que nunca se atrevió Macri, quien sus disensos nunca son frontales-.

Claramente Rodríguez Larreta está advirtiendo a una porción de la sociedad que Javier Milei es un peligro para la libre expresión, el disenso y la búsqueda de consensos: la democracia.

Por supuesto que ahora Rodríguez Larreta depende de que Javier Milei 'pise el palito' y le conceda el rol de opositor importante.

Embed Los insultos solo tienen un objetivo: destruir al que piensa distinto.#LasPalabrasImportan pic.twitter.com/PbaJWbpL4H — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 26, 2024

El estudio

Fragmentos del trabajo:

"En algunos casos, la intención descalificadora de estas palabras se desprende por contexto. En el caso de “degenerados”, el Presidente usualmente la utiliza para descalificar a quienes cuestionan su política fiscal (está asociada en general a la frase “degenerados fiscales”).

Similar operación semántica ocurre con la palabra “zurdos”, cuyo significado negativo había caído en desuso en el lenguaje coloquial y Milei lo retoma para extenderlo a cualquier postura política o ideológica que no suscriba la suya, aun cuando no responda a las características propias de la ideología de izquierda (“zurdos” en el lenguaje popular).

El lenguaje presidencial en X no solo trae insultos directos a terceros, sino que también ahonda en términos que directa o indirectamente degradan la conversación y condicionan la percepción del otro. Es el caso de “mierda” (155) o “basura” (26).

Las operaciones semánticas elegidas por el Presidente para vincularse con aquellos con quienes desacuerda, incluye términos deshumanizantes, que buscan degradar y aislar a la persona insultada. En este sentido encontramos un reiterado uso de las palabras “inútil” (40) o “siniestro” (40). También recurre a adjetivos estigmatizantes: “enano” (10), “enfermo” (12) o “ignorante” (58). Las operaciones semánticas elegidas por el Presidente para vincularse con aquellos con quienes desacuerda, incluye términos deshumanizantes, que buscan degradar y aislar a la persona insultada. En este sentido encontramos un reiterado uso de las palabras “inútil” (40) o “siniestro” (40). También recurre a adjetivos estigmatizantes: “enano” (10), “enfermo” (12) o “ignorante” (58).

Nadie puede dudar que la utilización de las llamadas “malas palabras” es parte del lenguaje cotidiano y que el rechazo social a su uso ha ido decreciendo con los años, más aún desde la irrupción de plataformas digitales de conversación social.

Sin entrar en razones o valoraciones sobre este punto, podríamos entender al lenguaje utilizado por Milei como parte de ese cambio en los términos de la conversación cotidiana.

Sin embargo, Milei es el Presidente de la Nación y su lenguaje es el de un ciudadano pero también el de una persona con enorme influencia. Por tanto, goza del derecho a la libertad de expresión al tiempo que tiene un debe mayor que el ciudadano común.

En este punto, vemos que Milei no utiliza el insulto y la descalificación como parte de su lenguaje coloquial y haciendo uso de su “libertad de expresarse”, sino como una operación política deliberada y pensada con el objetivo de dañar reputaciones y acallar voces disidentes.

Cuando analizamos el contexto del uso del término “ensobrados” para este informe, que se repite, en la plataforma y el período analizado, 29 veces, encontramos que está asociado a un actor político/social específico, el periodismo. Lo mismo sucede cuando analizamos el contexto del término “ratas” (69), que nos remite al Congreso de la Nación, al que ha llamado repetidas veces “nido de ratas”.

Esto nos permite afirmar que se trata de operaciones semánticas con objetivos claros y predefinidos y está lejos de tratarse de usos espontáneos o de arrebatos emocionales. (...)".

Mad_Calidad_Institucional_1.pdf

La Carta Abierta

Rodríguez Larreta difundió una Carta Abierta al Presidente Javier Milei:

"Ha pasado un año ya de la elección que lo convirtió en Presidente de todos los argentinos. Fue una victoria contundente que puso de manifiesto la voluntad de cambio de la mayoría. En ese instante terminó la campaña electoral para todos. Excepto para usted.

Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales. No para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad. No para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas.

Comparto el informe que hemos elaborado desde el Movimiento al Desarrollo acerca de los efectos de su violencia discursiva y sus insultos sobre la convivencia democrática.

Desde que asumió la Presidencia de la Nación, usted ha utilizado 32 términos para insultar y descalificar a personas e instituciones… ¡en 2173 oportunidades! solo a través de su cuenta en la red social X. Entre los términos despectivos que más ha utilizado se cuentan “zurdos” (301 veces), “degenerados” (184) o “hijos de puta” (110). Ojalá que este tema le preocupe tanto como a mí. Desde que asumió la Presidencia de la Nación, usted ha utilizado 32 términos para insultar y descalificar a personas e instituciones… ¡en 2173 oportunidades! solo a través de su cuenta en la red social X. Entre los términos despectivos que más ha utilizado se cuentan “zurdos” (301 veces), “degenerados” (184) o “hijos de puta” (110). Ojalá que este tema le preocupe tanto como a mí.

Somos muchos los argentinos que no pensamos como usted. Todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia. Usted tiene una enorme responsabilidad. Cada uno es lo que dice. No se trata de “formas”. En democracia las formas son el fondo. Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia.

Respetuosamente, Horacio Rodríguez Larreta."

