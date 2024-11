Marcelo Tinelli y la supuesta deuda millonaria que podría complicar su futuro

"Lo que me dijeron o lo que se, es que le debería un préstamo personal al dueño de América, o a uno de sus accionistas personales, que es Daniel Vila, algo así como un millón de dólares. No es poco" afirmó. "Lo que me dijeron o lo que se, es que le debería un préstamo personal al dueño de América, o a uno de sus accionistas personales, que es Daniel Vila, algo así como un millón de dólares. No es poco" afirmó.

Esta deuda, además, pone sobre la mesa el delicado estado financiero de Grupo América, que no estaría en condiciones de absorber gastos extraordinarios si Tinelli decide abandonar el barco sin cumplir con sus compromisos.

¿El Trece o América TV?

Aunque Rial insiste en que el regreso de Tinelli a El Trece es un hecho, Ángel de Brito, conductor de "LAM", desmiente esta versión categóricamente. En declaraciones realizadas en "Bondi Live", aseguró que América TV estaría negociando para retener al conductor y ponerlo nuevamente al frente del "Bailando", esta vez en su edición 2025.

“No va al Trece. América lo quiere para hacer el "Bailando 2025" a partir del mes de abril”, sostuvo De Brito, destacando que el canal apuesta por mantener al ciclo de baile en su grilla. “No va al Trece. América lo quiere para hacer el "Bailando 2025" a partir del mes de abril”, sostuvo De Brito, destacando que el canal apuesta por mantener al ciclo de baile en su grilla.

No obstante, De Brito también reconoció que el panorama es incierto debido a las dificultades económicas del canal. “Vamos a ver después si se concreta por presupuesto, no es baratito el programa, pero la idea es que, si lo hace, lo haga en América”, expresó.

La disputa mediática entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli suma capas de complejidad con cada declaración. Mientras uno apunta a deudas y manejos cuestionables, el otro prefiere el silencio. En el medio, América TV y El Trece se disputan el futuro de uno de los conductores más emblemáticos de la televisión argentina.

Aunque el destino de Tinelli sigue siendo una incógnita, una cosa es clara: este enfrentamiento no pasará desapercibido y promete seguir alimentando la agenda mediática en los próximos meses.

