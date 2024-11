El Cantando 2024 vuelve a cambiar de cara: Qué pasa con Florencia Peña

La actriz, con una mezcla de incomodidad y agotamiento en su voz, relató el calvario que vivió durante el viaje que había realizado por motivos familiares.

Peña había viajado a Salta para acompañar a su marido, quien había decidido ir a visitar a su madre, debido a su estado de salud delicado. “Este fin de semana me fui a acompañar a mi marido a que vea a su mamá, que estaba preocupada. Tenemos una casita allá y lo acompañé porque su mamá es grande”, comentó con tono reflexivo, buscando justificar la razón de su presencia en el norte del país. Sin embargo, la tormenta, que había azotado la región con fuerza, complicó todos sus planes y dejó sin opciones a los vuelos que intentaban despegar.

Pero, como si la naturaleza no fuera suficiente obstáculo, Flor Peña también tenía que afrontar otro desafío personal: “Me opero los ojos, una operación que tenía programada”, reveló, refiriéndose a una intervención médica que había quedado agendada con antelación.

Este compromiso, sumado a los cambios climáticos, hizo que la producción del programa tuviera que modificar sus planes. Aunque se había previsto que Dente reemplazara a Peña durante el miércoles, jueves y viernes, la tormenta le adelantó la responsabilidad al conductor, quien tuvo que asumir la conducción de manera repentina.

Cómo se enteró Fernando Dente

La reacción de Dente fue, por supuesto, espontánea: "Yo estaba con Cristian mi estilista, eligiendo todos los looks de esta semana porque además tengo Noche al Dente y me manda un mensaje el Chato, yo pensé que Flor no se operaba y no hacíamos los programas de esta semana", recordó el conductor.

Sin embargo, el giro de la historia vino con la inesperada llamada que lo puso en acción: “Último momento, Flor está varada en Salta ¿vos podrías venir a hacer el programa?”, le dijeron desde la producción. Afortunadamente para el programa, el presentador no tenía otros compromisos esa noche y aceptó el desafío. “Hoy no tenía nada, si esto era el lunes que viene estábamos al horno”, comentó.



Este revuelo no pasó desapercibido en el ámbito de la farándula. Yanina Latorre, con su lengua afilada, no tardó en manifestar su opinión. “No entiendo una chica que agarra un programa, se va de vacaciones y se opera cuando el ciclo dura tres meses”, manifestó, generando polémica con sus declaraciones.

