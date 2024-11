La drástica decisión de América TV que golpea al Cantando 2024

La falta de conexión con el público y la feroz competencia en el prime time han convertido al "Cantando 2024" en una apuesta que no logró despegar, obligando a los directivos a tomar decisiones drásticas para minimizar pérdidas. El abrupto final del ciclo marca un nuevo capítulo en la historia de la televisión argentina, donde la batalla por el rating sigue cobrándose víctimas ilustres en el tenaz mundo del espectáculo.

image.png

Crisis en el Cantando 2024: Otra baja desestabiliza el certamen

La bomba explotó cuando la correntina, Coty Romero, decidió hacer pública su renuncia al certamen a través del stream del ciclo. "En el momento en el que estoy en mi vida ahora decido bajarme del Cantando. Estoy agradecida con todos, pero lo decidí hace bastante. Siento que no quiero estar en este momento ahora acá. Tenía un viaje planeado para diciembre y me iba a bajar, pero me parece que lo voy a adelantar", manifestó la joven participante.

La emotividad del momento se intensificó cuando Coty continuó su descargo: "Decido bajarme y seré esclava de mis palabras, pero es mi decisión y estoy en un momento de mi vida en el que puedo decidir. Así que hoy decido que me bajo del Cantando".

La ex Gran Hermano, visiblemente conmovida, agregó: "Renuncio. Agradecida con todos, igual, es una producción increíble". Con la voz quebrada, finalizó: "Estoy mil veces agradecida, siempre voy a estar para lo que necesiten, pero en este momento de mi vida siento que no tengo que estar acá, simplemente".

--------------------------

Más contenido en Urgente 24

El parque acuático que atrapa con sus pirámides y toboganes gigantes

Crisis en el Cantando 2024: Otra baja desestabiliza el certamen

El estreno de Netflix que causa furor y no deja dormir al público

Marina Calabró fue al hueso con su opinión sobre Telefe: "Realmente es una complicación..."