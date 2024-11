Crisis en el Cantando 2024: Otra baja desestabiliza el certamen

Coty Romero renuncia en vivo

La bomba explotó cuando la correntina decidió hacer pública su renuncia al certamen a través del stream del ciclo. "En el momento en el que estoy en mi vida ahora decido bajarme del Cantando. Estoy agradecida con todos, pero lo decidí hace bastante. Siento que no quiero estar en este momento ahora acá. Tenía un viaje planeado para diciembre y me iba a bajar, pero me parece que lo voy a adelantar", manifestó la joven participante.