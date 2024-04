Se le vino la noche a Gladys La Bomba: Nieta de Lía Crucet desmiente vínculo

"Da la casualidad que justo Gladys hizo un homenaje, bueno no un homenaje, creo que cantó un par de canciones y algunas eran de mi abuela. Ella tiene su carrera, creo que no hacía falta", agregó Florencia.

"Lo hizo un tiempito antes y justo anexado a eso hace el abrazo con mi abuela, como diciendo 'estoy haciendo lo que ya Lía no puede hacer'" lanzó tajante. "Lo hizo un tiempito antes y justo anexado a eso hace el abrazo con mi abuela, como diciendo 'estoy haciendo lo que ya Lía no puede hacer'" lanzó tajante.

image.png

Asimismo, cuando los panelistas quisieron investigar el presunto lanzo entre las figuras de la escena tropical, Florencia expresó: "Yo no le creo, porque nunca fue amiga de mí abuela".

"Mi abuela es un ser especial, nunca tuvo amigos, siempre fue muy cerrada, y no le hubiese gustado que la vieran así", sumó. "Mi abuela es un ser especial, nunca tuvo amigos, siempre fue muy cerrada, y no le hubiese gustado que la vieran así", sumó.

Ahora bien, en cuanto al lugar de residencia de Lía, la nieta optó por esclarecer ciertos aspectos, incluyendo los rumores que involucran a su familia con el dinero de la intérprete: "Mi abuela está en un geriátrico muy bien atendida".

"Hablan de la herencia... no hay plata, no hay nada... el día que mi abuela le pase algo, no hay nada. SADAIC se encarga del geriátrico de mi abuela, gracias a Dios no le falta nada, tiene los remedios y está bien cuidada", culminó. "Hablan de la herencia... no hay plata, no hay nada... el día que mi abuela le pase algo, no hay nada. SADAIC se encarga del geriátrico de mi abuela, gracias a Dios no le falta nada, tiene los remedios y está bien cuidada", culminó.

