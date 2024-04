Ex concursante de Gran Hermano revela todo sobre Telefe: "La producción elige"

“Dicen ‘la violencia que hay en Gran Hermano’. Nosotros nos puteábamos de arriba abajo. Yo un día le pegué a uno adentro de la casa. No se puede. Es romper las reglas. Me llamaron al confesionario y les dije ‘lo haría de nuevo 3 y 10 veces más. Si querés échame”, recordó Paganini. “Dicen ‘la violencia que hay en Gran Hermano’. Nosotros nos puteábamos de arriba abajo. Yo un día le pegué a uno adentro de la casa. No se puede. Es romper las reglas. Me llamaron al confesionario y les dije ‘lo haría de nuevo 3 y 10 veces más. Si querés échame”, recordó Paganini.

“Era La Oca de los huevos de oro, al igual que Gastón (Trezeguet). No me iban a sacar… Y creo que no lo mostraron al aire", sumó la ex participante de GH.

image.png

"Varias cosas no mostraron al aire. La producción elige qué mostrar y qué no mostrar. Yo tengo un montón de cosas que pasaron y no la vieron ni por Direct TV", aseguró.

"En el canal no se ve todo. Siempre existe el botón de ‘apaga esta’. Si total hay 120 cámaras, que te apaguen 2, no pasa nada”, cerró tajante. "En el canal no se ve todo. Siempre existe el botón de ‘apaga esta’. Si total hay 120 cámaras, que te apaguen 2, no pasa nada”, cerró tajante.

----------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Banco Provincia presenta adelanto de haberes a tasa 0%: Cómo solicitarlo

El truco para disfrutar de libros y películas en Google Drive

Banco Nación reintegra hasta $20.000 en cargas de combustible: Qué días

El Trece da de baja reconocido programa por falta de audiencia