El Trece da de baja reconocido programa por falta de audiencia

"Los primeros participantes son Malena Guinzburg, Matías Alé, Carla Conte, Osvaldo Príncipi, Silvina Escudero, Rocío Oliva y Lissa Vera", especificó la periodista.

"Incorpora famosos para probar", culminó Pía Shaw, sin anticipar que esta táctica tampoco daría resultado.

En lo que respecta al conductor, Matías Martin, antes de ausentarse por vacaciones, discutió sobre este tema con LAM, pero al parecer, aún no se le había comunicado oficialmente la determinación: "Yo me voy de viaje y veremos cuando vuelvo. Estamos grabando algunos programas para que queden, con algunos cambios de formato. Se tomarán decisiones próximamente, pero no hay ninguna tomada".

En su lugar, se especula, que podría debutar "Cuestión de peso", el programa presentado por Mario Massaccesi, el cual tiene fecha para los primeros días de mayo.

"Cuestión de peso" regresa a las pantallas de El Trece

En una charla con 'Instantes', el espacio de entrevistas de UNIFE TV, el comunicador Mario Massaccesi, transmitió la tan ansiada noticia y afirmó: "Voy a hacer Cuestión de Peso. Es fresquito. Estoy contento porque es algo distinto y porque si bien la decisión la tomé yo sin consultar a nadie, después que dije que sí, le conté a tres amigos que saben y que tienen la mirada donde tiene que estar y me dijeron: ‘pero olvídate, más vale que lo tenés que hacer’”.

Aunque todavía no se han revelado todos los pormenores sobre la nueva configuración del emblemático programa que contó con varias temporadas en la televisión argentina, el comunicador adelantó la fecha de su lanzamiento.

“Está en pañales todavía, estamos armando el programa, la escenografía, buscando los participantes…”, detalló, y anticipó: “Estamos avanzando de a poco y si todo sale bien, vamos a estrenar el lunes 5 de mayo”.

