Caliente cruce en El Trece: Barbieri y Mazzocco sacaron 'trapitos al sol'

Tras una breve pausa, Mazzocco le respondió: "No mientas, Carmen. Vos sí estabas peleada conmigo". Sin embargo, la actriz le explicó que se había sentido "dolida y enojada" por sus dichos sobre su persona, pero que jamás se habían peleado. Totalmente desconcertada, la invitada manifestó: "¡Me estás volviendo loca!".

Debido a la insistencia de Barbieri, Mazzoco le lanzó: "Te voy a decir algo. Vos no das vuelta a la página, Carmen. No soltás. Te quedás dolida con las cosas". Lejos de negarlo, la conductora aseguró ser "bravísima", pero una vez más, le remarcó que no estaba enojada con ella.

Luego, Carmen deslizó, picante: "Yo soy la reina y vos sos la princesa, porque yo soy mayor que vos. ¿Cómo no voy a dar vuelta la página, mujer? Si nunca fuimos amigas. Me encantaría que me metieras en tu grupo, vos que sos tan selectiva". Ante la acidez de Barbieri, Mazzocco se mostró aún más molesta:

Pero escuchá, si hubieras dado vuelta la página no me hubieras hablado de todo esto. Bueno, Carmen, gracias por la invitación. A veces te enojás, te subís a un bondi que no es, y pasó con A la tarde, estabas enfurecida con nosotros

"¿Pero vos viste las cosas que dijiste de mí? Que yo le pegaba a la víctima y no al victimario", le recordó la ex vedette. Mazzocco le aseguró que no recordaba aquel episodio y la conductora insistió: "¿Cómo voy a estar a favor de un abusador de menores? Ya pasó".

Cansada de seguir discutiendo, Mazzocco le recordó que se levantó a las seis de la mañana para estar en el programa. "Te quiero mucho, tarada. No somos amigos, pero yo respeto a mis colegas", cerró Barbieri.

Conmoción en El Trece por crimen del peluquero: Panelista descompensado

Tras viralizarse el video del crimen en el que fue asesinado el peluquero Germán Medina, las mismas fueron transmitidas en el ciclo matutino de El Trece, Mañanísima. Debido a lo fuerte de las imágenes, el panelista Lucas Bertero se descompensó en vivo y debió ser asistido.

"Recién se descompuso un compañero. La estoy conteniendo a mi pobre chica, Stefi (Berardi)", indicó la conductora del programa Carmen Barbieri para explicar lo que estaba sucediendo detrás de cámara, mientras que Berardi tomó la palabra:

Yo lo tenía a Lucas (Bertero) al lado y me escribe porque no podía hablar y me muestra el mensaje que le mando a la productora: 'Estoy mareado, necesito salir ya del aire'

En la misma línea, tanto Diego Ramos como Berardi explicaron que su compañero había sufrido una descompensación luego presenciar el video del crimen cometido en la peluquería de Facundo Verdini. Por otro lado, los dos agradecieron que justo en ese momento el invitado era el médico Guillermo Capuya, quien atendió de inmediato a su compañero.

"Está bien, tranquilos. Se impresionó por las imágenes", afirmó el galeno y llevó tranquilidad tanto a la audiencia como a los miembros del ciclo. Minutos más tarde, Bertero volvió a aparecer frente a la cámara.

De ese modo, Capuya explicó: "Vio imágenes sensibles, como vimos todos, y hay personas que son más susceptibles a un descenso de la presión arterial; tuvo una hipotimia, se le bajó la presión arterial y estaba un poco pálido y sudoroso". Asimismo, indicó que procedió a acostarlo e inclinarlo y la recuperación fue efectiva, al recuperar el pulso ideal y la frecuencia cardíaca.

A pedido de la conductora, el panelista se dirigió a su madre para llevarle tranquilidad y aseguró que supo el momento en el que se descompensó.

"Sentí que me pesaba la cabeza y me empezaba a desmayar”, detalló Bertero. Al buscarle una explicación a por qué cree que las imágenes le influyeron de tal forma, señaló que desde que es padre ciertas situaciones le provocan este tipo de malestar. Barbieri explicó que su compañero no volvería al panel para que su recuperación fuera total.

