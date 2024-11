La ex suegra de Pampita asegura tener audios que la complican

Además, sostuvo que su intención inicial al contactarla fue amigable: “No le pedí compasión, le mandé un abrazo, un beso y le deseé lo mejor. También que piense en los hijos porque él tiene dos adolescentes que están sufriendo”.

Sin embargo, lejos de suavizar el panorama, Fernández Llanos defendió a su hijo con vehemencia.

“Él no está bien, se están aprovechando. Lógicamente Carolina es muy querida. Los periodistas lo único que quieren es destruirlo. No hay pruebas. ¿Por qué lo condenan?”, declaró, en una clara muestra de apoyo a García Moritán y de rechazo a las especulaciones mediáticas. “Él no está bien, se están aprovechando. Lógicamente Carolina es muy querida. Los periodistas lo único que quieren es destruirlo. No hay pruebas. ¿Por qué lo condenan?”, declaró, en una clara muestra de apoyo a García Moritán y de rechazo a las especulaciones mediáticas.

image.png

En medio de este cruce de declaraciones, Pampita dejó en claro que no hay posibilidad de reconciliación con el ex legislador. Su postura es contundente: “Esto está destruido para siempre, no hay manera de pegar esos pedazos”. Y, para quienes pudieran dudar, remató con una frase lapidaria: “Lo tengo muy claro desde el día 20, me agarra en un momento personal de mi vida que hay cosas que no quiero para mí. No tiene nada que ver con la política ni el dinero”.

El entramado de esta historia no solo pone bajo la lupa la relación entre Pampita y García Moritán, sino también el impacto que la separación tiene en quienes los rodean. Entre confesiones, audios y palabras cargadas de emociones, queda claro que el cierre de este capítulo está lejos de ser definitivo. Mientras tanto, el público sigue atento, testigo de una trama que combina drama, tensiones familiares y el inevitable peso de la exposición mediática.

