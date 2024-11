La respuesta de Marynés Breña que sorprendió a todos: "Yo me fui..."

Marynés Breña defiende a la familia de Guillermo Francella sin entrar en detalles

Como era de esperarse, el periodista no dejó de interrogar y preguntó por la situación de la pareja y los rumores que giraban en torno a ellos. Marynés, como siempre, mantuvo su perfil bajo y reiteró: "No te voy a hablar, te pido disculpas. No hablé nunca, no voy a hablar ahora. Soy perfil bajo y lo sigo manteniendo, pero estamos todos muy bien y les agradezco mucho". Dejando en claro que su postura era la misma de siempre: no revelar detalles privados.