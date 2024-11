Papu Gómez reveló dónde le gustaría jugar mientras planea su regreso del doping

"Me encantaron las instalaciones, el grupo de chicos es espectacular, entrenan muy bien. Me gustó el entrenamiento, la verdad no tienen nada que envidiarle a un equipo de primera división", dijo sobre Manchego el ex San Lorenzo, en entrevista con Deportes CMM, su primera aparición pública en mucho tiempo.

image.png Gómez y Messi, en la Selección Argentina

"Esto es vida. Volver a compartir un vestuario, volver a entrenar con un grupo. Falta poco, esperemos que la próxima temporada pueda volver", sostuvo.

Dónde quiere jugar el Papu Gómez antes de su retiro

El volante no cree que el regreso del doping lo encuentre grande. Al menos no demasiado como para continuar su carrera unos años más. "Espero que la próxima temporada pueda volver. Creo que puedo jugar todavía algunos años", dijo.

Sobre dónde será, elucubró algunas hipótesis. "Seguro sea por Italia o por España, no creo que cambie mucho". ¿Por qué? También lo explicó: " Hay que elegir un buen club o ciudad para vivir con la familia y tratar de disfrutar los últimos años de fútbol. Siempre me mantuve bien, nunca tuve muchas lesiones y me cuido mucho. Todavía unos años más puedo jugar".

Más contenido en Golazo24

Víctor Blanco hace campaña: disparó contra Diego Milito tras el título de Racing

Boca hace una fuerte apuesta por un arquero para competirle a Chiquito Romero

3 apps gratuitas imprescindibles para los amantes del fútbol

Barcelona busca a un titular de la Selección Argentina