3 apps gratuitas imprescindibles para los amantes del fútbol

2) One Football, entre las apps más populares

One Football es, también, una de las apps más populares del momento entre los futboleros. No solo es una excelente herramienta para recibir noticias y resúmenes de partidos, sino que también incluye estadísticas completas y análisis detallados. Goles, asistencias, posesión y estadísticas más complejas hacen de One Football una app versátil para quienes buscan entender las dinámicas tácticas del juego. Está disponible para Android y iOS.

3) 365Scores, una app que no falla

Aunque algo menos conocida que las dos apps anteriores, 365Scores también es una excelente opción para quienes quieren estar al tanto de distintos detalles a lo largo del partido. 365 Scores ofrece una cobertura de estadística en tiempo real e información precisa. Está disponible para Android y iOS.

