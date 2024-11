Pep Guardiola afronta la "crisis" con la receta de Scaloni y deja fuerte mensaje

En los últimos 5 años, la Albiceleste perdió solo 4 veces, con un promedio de triunfos del 80%, una Copa del Mundo, dos Copa América, campeón de la Finalissima, líder del Ranking FIFA. Se ha establecido como una de las mejores selecciones del mundo. ¿Quizás también de la historia?

Luego de tanta bonanza, la Selección Argentina ha mostrado estos últimos cuatro partidos de Eliminatorias sudamericanas que hay más cosas para corregir que antes. Que existe una merma lógica luego de tanto camino recorrido. A nivel general y a nivel individual, el combinado nacional ha mostrado fisuras en su estructura y también ha carecido de creatividad para encontrarle soluciones.

Si hay algo que ha caracterizado a Scaloni en su rol de entrenador es la sensatez. La sensatez que va acompañada de la calma. De la racionalidad. Un contrapeso más que necesario en el mundo del fútbol. La irracionalidad nunca se ha apoderado del entrenador argentino a lo largo de estos 5 años de puros triunfos, de colores rosas, de éxtasis y de luna de miel entre la Selección Argentina y el hincha.

El entrenador siempre lo aclaró. Una y otra vez. Casi como si lo sintiera necesario: esto no siempre será así. Alguna vez el combinado nacional volverá a perder una final, y perderá más de lo que ganará, y los futbolistas no se encontrarán en un nivel tan alto como el del último tiempo. Ese mantra, que repitió hasta el cansancio en conferencias de prensa, es el que funciona como respaldo en este último semestre en que la Selección ha flaqueado. Esto podía pasar. Esto iba a pasar.

Pep Guardiola enfrenta un camino similar (por no decir igual). Y lo demostró en una reciente declaración a la prensa. "Yo era jugador de fútbol y muchas veces perdí un montón de partidos, cuatro, cinco, seis en ronda. Nunca esperé que fuera diferente por el hecho de que hemos ganado en el pasado, de que somos especiales", dijo hace poco.

"La gente puede creerlo, pero no es verdad. Puedes perder cuatro partidos en diferentes competiciones. Puedes perder. Sé que después de ganar, todo es perfecto", señaló Pep Guardiola y las palabras de Lionel Scaloni mostrando calma ante la victoria sobrevuelan como espíritu de sabiduría.

"Por ejemplo, Fulham. Contra Fulham lo ganamos. Pero jugamos mil veces peor que con el Sporting Lisboa o el Tottenham (encuentros que perdieron). Pero después de aquella victoria (contra el Fulham): ´Uy, qué gran mentalidad´", dijo de forma irónica.

"No se trata de eso. Se trata de cómo lo haces, y lo hacemos muy bien. Solo que no somos consistentes para mantener este nivel que nos ha ayudado a ganar lo que queríamos durante muchos años. Espero que en el futuro podamos volver. Y si no volvemos, aprenderemos de eso. Si no podemos ganar, trabajaremos para volver. De eso se trata", añadió.

"Esto nos hace ver lo difícil que fue. Y qué bueno será cuando ganemos de nuevo. Siempre es así. Esta época refleja: ´Dios mío, ¿qué hemos hecho, amigos?", expresó el catalán en referencia a todo lo conseguido a lo largo de los últimos 8 años. "Ponen en perspectiva", añadió.

Pep Guardiola y Lionel Scaloni marchan por el mismo camino.

