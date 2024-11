El archivo contra Flavio Azzaro, quien va contra Mauricio Macri

Embed “Andate Costas”:

Porque se recordó que Azzaro destruía a Costas hace dos meses, y pedía que renuncie por mal técnico https://t.co/vuU4uE9vWo — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) November 23, 2024

En tanto, Flavio Azzaro no respondió a las críticas y fue contra Mauricio Macri y el proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas. En particular, contra un amigo y ex empleado de Macri, Fernando Marín, a quien se relaciona con el candidato a presidente del club, Diego Milito, quien enfrenta al oficialismo respaldado por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), que rechaza las SAD, y de la que Víctor Blanco, hoy presidente de Racing, es secretario general: