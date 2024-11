La garra de Franco Colapinto y la 4ta coronación de Verstappen

El ritmo de Mercedes era innegable, pero Ferrari no se vio ayudado por el retraso que sufrió cuando Sainz quiso entrar en boxes. Lewis Hamilton siguió avanzando entre el grupo y acabó superando a Verstappen para quedarse con el segundo puesto. Gianpiero Lambiase, el ingeniero de carrera de Verstappen, dijo por la radio: "No perdáis de vista nuestro objetivo hoy, ¿vale?". El holandés respondió: "Sí, sí, estoy haciendo mi carrera".

La diferencia entre Norris y Verstappen era de unos 16 segundos en la vuelta 36, y el resto es historia. Un doblete de Mercedes impidió que Ferrari le quitara una parte importante del liderato a McLaren en el campeonato, pero el dúo del Cavallino Rampante terminó por delante de Norris y Piastri. Con una carrera al sprint y dos grandes premios por delante, el campeonato de constructores aún no está decidido.

Textuales de Max Verstappen

De cara al fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, Verstappen advirtió sobre si era seguro que el título llegaría este fin de semana.

“En este momento es difícil decirlo, porque si nos fijamos en las últimas carreras en seco, no teníamos el ritmo. No es que porque ganamos bajo la lluvia en Brasil, de repente todo se haya arreglado y todo parezca perfecto”, dijo el holandés. “Por supuesto, nos dio una buena posición en el campeonato, pero también tengo que ser realista y decir que todavía no somos los más rápidos”.

Fórmula 1 top 10.

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Carlos Sainz (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Óscar Piastri (McLaren)

Nico Hulkenberg (Haas)

Yuki Tsunoda (derecha)

Sergio Pérez (Red Bull

Más contenido en Urgente24

Dicen que a Luis Petri "se le fue la mano con el show" y ahora "tiene un problemita"

Uruguay en veda por el balotaje del domingo entre Orsi y Delgado

Intento de femicidio en Núñez: La víctima reveló detalles de la agresión

Martín Menem insiste con el noviazgo y el cariño libertario hacia el PRO