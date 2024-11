Mucho blablablá por China Suárez: ¿Quien cuida la bragueta de Colapinto?

Embed "Colapinto":



Porque un usuario de Twitter compartió una hoja de Excel donde tiene todos los datos de las parejas de la China Suárez. pic.twitter.com/IGHOkLMgtA — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 18, 2024

Su primer gran escándalo pasó cuando empezó una relación con el actor Nicolás Cabré, el padre de su primer hijo, que en ese entonces estaba atravesando un difícil momento familiar con su pareja de entonces, la también actriz Eugenia Tobal, que había perdido un embarazo. La historia se complicó todavía más cuando la China asomó los colmillos por primera vez y afirmó sin pudor que "no me importa Eugenia (Tobal) porque no tiene nada que ver conmigo".