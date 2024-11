Cenar con Franco Colapinto es más divertido que subir al Gran Rex con L-Gante

Embed Tomen colegas, sin marcas de agua gigante donde no se puede ver una goma. La China y Colapinto a full en Madrid pic.twitter.com/iwCS7d5kyD — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) November 17, 2024

Obviamente hay varios corazones dañados por 'la China', no sólo el de Icardi; y también es cierto que ella es famosa por sus experiencias sentimentales y no por sus virtudes como actriz. Tampoco como cantante. Quizás lo suyo sea 'influencer'. No es algo negativo, es sólo unba realidad. Y es rentable. Miren a Kim Kardashian. En el cabotaje, 'Pampita' (Ana Carolina Ardohain).