Hoy, boxeo en Netflix: Mike Tyson enfrenta a Jake Paul, 31 años menor que él

De hecho, Tyson cobrará por pelear contra Paul la suma más grande de su carrera, puesto que cada vez que enfrentó a Evander Holyfield se llevó US$ 30 millones de dólares. A pesar de esto, el excampeón mundial dijo: “Esta pelea no va a cambiar mi situación económica. Incluso si fuera gratis, daría igual. Mi esposa me dice que no tengo que hacerlo”.