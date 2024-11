Netflix acelera las fiestas, lanzando una nueva 'peli' navideña

'Nos vemos la próxima Navidad' (Meet You Next Christmas), la nueva película de Netflix, no puede evaluarse según las normas convencionales de la crítica cinematográfica. Es mediocre, sí. Tal como otros productos similares pero apuntan a un momento del año muy especial. Fiestas. Navidad. Y así como Mariah Carey vende toneladas con la Navidad y sólo con la Navidad, 'Neet You Next Christmas' aparece entre las más vistas: Nº4 entre 10.