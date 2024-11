Destrozaron a Yuyito González por su 'amistad' con Melania Trump: "Pronto la iré a ver"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gracielita_g/status/1857438108129673633&partner=&hide_thread=false Definitivamente Yuyito González no tiene amigas que le digan que está haciendo el ridículo mal!!!

pic.twitter.com/Ky7DHJgYfW — Gracielita #NSB (@gracielita_g) November 15, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NezaraViridula/status/1857437795201020160&partner=&hide_thread=false Melania Trump si se cruza a Yuyito: https://t.co/7jXHIHryYg pic.twitter.com/NilaM9b6G0 — Pame (@NezaraViridula) November 15, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BiondiniCesar/status/1857448239252824170&partner=&hide_thread=false Yuyito González se suma al delirio libertario y se compara con "su amiga" Melania Trump. En fin, que trate de no hablar mucho porque la pueden terminar echando, como le pasó anoche a Milei durante su discurso... digo, lectura. pic.twitter.com/Ey91sFlpOX — César Biondini (@BiondiniCesar) November 15, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1857499457337577766&partner=&hide_thread=false Es tan villera, que hasta llegó a quererla.



Es mi amiga que dice que Katy Perry es su amiga de años y se saca fotos con la tele de foto: ¿Ves que es mi amiga? pic.twitter.com/af5L9Yngqr — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) November 15, 2024

De más está decir que, tras la difusión del clip, varios internautas de la ex red social del pajarito se burlaron de ella entre memes y durísimas críticas.

Yuyito González habló de lo que todos querían saber sobre Javier Milei: "Parte del juego"

En su programa Empezar el día, Yuyito González se refirió a cómo es su vínculo con Javier Milei y de qué manera alimentan la llama. La conductora de Ciudad Magazine habló del look que usó para conquistar al presidente y soltó varios detalles de la pareja.

"Así fui anoche, estaba espléndida, cuando entré mi amor dijo: 'Wow, me encanta'. Vos sabés que yo me visto para él. Me he visto y bueno, a veces no me visto también. No quise decir la palabra exactamente", dijo González sobre el look con el que deslumbró a Milei.

Me encanta deslumbrarlo con la pilcha, me encanta, me encanta, es lo primero que pienso, a ver qué le puede gustar y nada, es parte del juego, viste que hay códigos en las relaciones ¿No es cierto? En las parejas hay cosas que vos sabés que son de la pareja y me encanta Me encanta deslumbrarlo con la pilcha, me encanta, me encanta, es lo primero que pienso, a ver qué le puede gustar y nada, es parte del juego, viste que hay códigos en las relaciones ¿No es cierto? En las parejas hay cosas que vos sabés que son de la pareja y me encanta

Al parecer, Yuyito González y Javier Milei reavivan la llama de la pasión constantemente. "Alguien dijo que esta es la parte del reality del amor, así es, me gustó lo voy a agarrar, lo adopto, me lo quedo", soltó.

-------

Más contenido en Urgente24:

El Gobierno elimina impuestos para compras online en el exterior y amplía límite

Anuncian proyecto para eliminar las PASO y modificar condiciones para los partidos

Reapareció Julio De Vido, tras su absolución, y defendió a CFK: "Somos inocentes"