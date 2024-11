Cachanosky confirmó el 'berrinche' de Javier Milei en la CAC

"Javo empezó a gritar y amenazar: 'que se vaya. Yo no hablo'. Sus íntimos le exigieron a la CAC que Cachanosky se fuera del recinto. Caso contrario Javier suspendía y no iba a hablar a los hombres de negocios. La información surgió de calificadas fuentes empresarias. Cachanosky, de excelente relación con Natalio Grinman, decidió irse para no complicar a la CAC", contó Bonelli, uno de los periodistas a los que el Presidente suele criticar duramente.