Desespera a Javier Milei presentar OK un acuerdo con el FMI que aún no está OK

No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Hay traders y periodistas afirmando que la política cambiaria futura se encuentra despejada cuando el propio Presidente de la Nación, en nota promocional, acaba de informar que recién a medidos de abril espera tener un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional), o sea que él acaba de confirmar que el acuerdo todavía no existe, o sea la política cambiaria no está definida. En verdad, Javier Milei organizó la coreografía del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) como una táctica para presionar al FMI y, a la vez, tranquilizar al 'mercado', que se encuentra ansioso.