Dólar barato = Récord histórico en importaciones

La balanza comercial de bienes registró en febrero un superávit de US$ 227 millones, evidenciando un deterioro de US$ 1.182 millones en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando el excedente alcanzó los US$ 1.409 millones. A pesar de que en términos desestacionalizados el saldo positivo fue algo mayor (US$ 314 millones), los términos de intercambio jugaron a favor. Si se consideraran los precios de 2024, el resultado habría sido deficitario en US$ 218 millones. Las importaciones se llevan todo el protagonismo.