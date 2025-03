PASO en PBA: Abundan los proyectos, pero no hubo quorum para suspenderlas

En tanto, Susana González, del sector que responde a Kicillof, mencionó que "los que no quisieron bajar sabrán por qué no", apuntando claramente a su propio bloque.

"Lo que nosotros tenemos en claro es que de acá al 27 la política, no el circo, la política tiene que juntarse, tener reunión de comisión y tratar de tener el instrumento que nos está demandando los bonaerenses. Esa es la posición que nosotros venimos a fijar acá. Podría decir muchas cosas, pero no les quiero dar el gusto a ningún neófito que no sabe ni hablar y me quiere venir a correr por derecha, ni por derecha ni por izquierda. Las internas del oficialismo las va a resolver el oficialismo", dijo además en respuesta al cuestionamiento libertario.

Kicillof convocó a la celebración de las elecciones primarias por una cuestión reglamentaria y las fijó para el próximo 13/07. Pero el gobernador consideró en su discurso ante la Asamblea Legislativa que"los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables ” e instó a la Legislatura provincial -que tiene esa potestad- a que "resuelva con celeridad".

La suspensión de las PASO se vincula además con el proyecto para desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, a lo que se opone Cristina Kirchner. No obstante, desde su facción no se han manifestado respecto de las primarias.

El Frente Renovador, en cambio, tiene su propio proyecto suspensión, del diputado Raúl Elaisman. Sin embargo, los massistas tampoco apoyaron la sesión de este jueves.

El kicillofismo, por su parte, apareció con su propia iniciativa. Impulsada por los diputados Gustavo Pulti, Susana González, Lucía Iañez, Mariana Larroque, Ana Luz Balor, Liliana Pintos y María Laura Aloisi propone suspender "por única vez y durante el año 2025 el régimen" de elecciones primarias.

Además, modifica el calendario. Por ejemplo, fija la convocatoria a los comicios generales en "no menos de 100 días de anticipación".

La presencia de ese bloque a contramano del resto de UxP funcionó como una fractura de hecho dentro de un enfrentamiento prolongado entre la exPresidente y el gobernador.

