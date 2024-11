Gladys La Bomba Tucumana y su inesperada batalla con un tenedor: "Tengan cuidado"

Un accidente digno de las fiestas de Gladys La Bomba

Mientras se encontraba grabando una de las emisiones del "Cantando 2024", Gladys La Bomba Tucumana, que participa en el VAR del programa junto a la ex Bandana Lowrdez y Aníbal Pachano, no imaginó que un tenedor le jugaría una mala pasada. Según contó Ángel de Brito en LAM, la intérprete de "La pollera amarilla" estaba comiendo cuando, de repente, un tenedor de plástico se rompió y, por accidente, se tragó uno de los dientes del cubierto. Aparentemente, el hambre y la rapidez no fueron buenos aliados, ya que la situación la llevó al quirófano del Sanatorio Güemes, donde se la intervino para liberar la obstrucción.