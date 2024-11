Cantando 2024: El comunicado que dejó al público sin palabras

"Por un tema de tiempos y de compromisos y después también sumarle que porque uno no vino dicen que no nos importa el programa o que no es tan responsable como uno cree", agregó Cachete, dejando en claro que su salida no respondía a un simple desencuentro con los votos del público.

"Yo ese día no vine y la vi a mi compañera, a mi coach, y la verdad que no lo merecíamos desde ese lado. Sí el puntaje había sido malo, pero la realidad es que si seguimos era por una gala más, y ya que estamos en el teléfono, y está en juego en laburo de otros, la decisión es decir adiós hoy", añadió visiblemente afectado.

El mensaje que dejó claro Cachete es que la falta de tiempo y el constante estrés por cumplir con su agenda laboral fueron factores determinantes. “Siempre estoy en los programas grabados, pero después tengo que conducir mi programa y eso está hablado desde el día uno. Me sorprendió el horario, entiendo que no lo van a cambiar por mi, y yo me banco cualquiera, pero cuando las chicas la pasan mal tampoco me gusta", comentó con sinceridad, dejando entrever la presión que experimentó al intentar equilibrar sus compromisos personales con las exigencias del show.

Notoriamente conmovido, el participante expresó el dolor de tomar una decisión que lo alejaba de un programa que, aunque no pudo continuar, disfrutó mucho: "Cuesta hablar porque es un laburo muy lindo, a mí me tratan muy bien, gracias a todos, realmente la paso muy bien, sabía que por tiempos esto iba a suceder y viendo las circunstancias decidimos decir hasta acá, con dolor, porque la pasamos bien".

El retiro de Cachete Sierra es solo otro capítulo de una historia que, a medida que avanza, parece alejarse cada vez más de lo que originalmente fue. El Cantando 2024 continúa perdiendo piezas clave, y parece que, por más que se intente mantener la calma, el programa no logra remontar.

