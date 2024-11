La caída de Marcelo Tinelli arrastra a Martín Bossi: Qué estreno queda archivado

“La empresa le adelantó un dinero a Marcelo para grabar que Tinelli habría utilizado para pagar deudas de su productora”. “La empresa le adelantó un dinero a Marcelo para grabar que Tinelli habría utilizado para pagar deudas de su productora”.

Es decir, lo que debería haber sido una inversión para cumplir con los compromisos contractuales de la serie terminó en un enredo económico que afectó tanto a los productores como a los inversionistas.

image.png

El conflicto se habría dado cuando, al momento de rendir cuentas sobre el dinero adelantado, no apareció la totalidad de los fondos. “Con lo cual luego, a la hora de rendir esas cuentas no cerraron, y el dinero no apareció”, señaló Lussich, quien dejó claro que esta situación dejó a Martín Bossi sin su oportunidad en la pantalla chica.

La trama de la serie, cuyo enfoque era un seductor que cautivaba a una mujer diferente en cada capítulo, parecía contar con los ingredientes necesarios para atraer al público. Pero ahora, lejos de ser una apuesta ganadora, se convirtió en un fracaso más en la carrera de Tinelli, cuyo nombre ya está asociado a una serie de proyectos inconclusos.

Lo que parecía una oportunidad para Marcelo Tinelli de retomar el liderazgo en la televisión argentina terminó siendo otro tropezón en su camino. Y, mientras las deudas continúan siendo un tema recurrente, el empresario se enfrenta a un panorama cada vez más complejo, donde no solo su imagen está en juego, sino también las esperanzas de muchos que apostaban a su regreso triunfal.

