Banco Nación lo hizo de nuevo: La promo en supermercados que no te podés perder

Cómo ahorrar en supermercados con Banco Nación

La promoción, disponible exclusivamente a través de la billetera MODO BNA+, es un plus que no solo ofrece el beneficio económico, sino que también facilita el proceso de pago. El uso de una billetera digital se está imponiendo cada vez más entre los argentinos, y en este caso, el banco lo ha convertido en un componente esencial para acceder a esta promoción. Al escanear el QR del comercio adherido y seleccionar como medio de pago las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad, los clientes podrán recibir hasta un 30% de descuento, con la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés. Un beneficio que no solo se ajusta a diferentes hábitos de compra, sino que también responde a los tiempos que corren, donde la digitalización se ha vuelto una aliada.