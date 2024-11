Dos grandes prepagas sorprenden con un descuento al aumento: ¿Es la oferta y la demanda o es temor?

Desde el Gobierno vienen realizando un "seguimiento diario" de esta cuestión, a través de los reclamos que reciben de la gente y del relevamiento de los aumentos aplicados por cada una de las prepagas, y a pesar de que ahora los precios del sector se encuentran liberados...

Pero ello no quita, según explican que si llegara a existir algún caso puntual de lo que pudieran considerar una situación de abuso, no dudarán en intervenir para que haya correcciones, tal como ya ocurrió en abril

De todos modos, otros insisten en que el acomodamiento de precios y las correcciones de aumentos tienen en realidad que ver con las tensiones de la oferta y la demanda, y de la competencia entre compañías para no perder afiliados y conseguir nuevos en este nuevo escenario desregulado.

Swiss Medical, por caso, aplicó para noviembre un ajuste del 3,5% en los planes con copagos, y del 3,9%, el valor ahora asumido por OSDE, en los planes sin copagos.

Crecen los reclamos porque no es solo una cuestión de precios...

Abusos de prepagas y obras sociales: Cómo denunciar irregularidades Mientras tanto crecen los reclamos por la falta de cobertura de servicios de salud.

Mientras tanto, los reclamos por la falta de cobertura de servicios de salud crecen. Y en este punto hace agua la "competencia entre prepagas", pues ya sean costosas prepagas o pequeñas obras sociales, ambas tienen tratamientos básicos que cubrir y un piso de prestaciones que garantizar, y esto muchas veces no sucede.

Por eso es que este año crecieron los reclamos contra empresas de medicina prepaga y obras sociales. En la Justicia Federal, según estimaciones del Colegio de Abogados, la presentación de amparos aumentaron entre un 30 y un 40% este año respecto a 2023. Los altos aumentos de los servicios, tras el decreto que desreguló a estas empresas, fueron un tema recurrente, lo mismo que la negativa a cubrir remedios o tratamientos.

Pero también advirtieron sobre un aumento de los reclamos relacionados con la salud. En lo que va del año ya se recibieron un 20% más de consultas por estos temas, en su mayoría apuntando a la falta de prestaciones de empresas privadas

"Lo que los afiliados deben conocer es que tanto prepagas como obras sociales tienen obligaciones básicas que cumplir sí o sí", advirtió Carina Mazzeo, abogada, especialista en derecho a la salud y presidenta del Instituto del Derecho de la Salud del Colegio de Abogados. Pero, aclara, estas prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio "son un piso, no un techo" para los servicios.

La Superintendencia de Salud es el organismo encargado de controlar la actividad, y quien recibe las denuncias por la falta de cobertura. El organismo tiene como función garantizar los derechos de los beneficiarios a las prestaciones de salud

Entre otras cosas, el Programa Médico Obligatorio comprende la cobertura durante el embarazo y el parto a partir del momento del diagnóstico y hasta el primer mes luego del nacimiento; la atención del recién nacido al 100 % hasta cumplir un año de edad; programas de prevención de cánceres femenino; odontología preventiva; atención en consultorio en clínica y especialidades; prácticas y estudios complementarios ambulatorios; 100% de cobertura en la internación en cualquiera de sus modalidades (institucional, hospital de día o domiciliaria) y prestaciones de rehabilitación y salud mental.

Según explican para ejercer el derecho al reclamo por la falta de prestaciones, primero hay que hacer una presentación formal en la prepaga o la obra social y, una vez acreditada la negativa, se puede avanzar en la denuncia administrativa frente a la Superintendencia.

Aunque si la necesidad es urgente, se recomienda hacer una presentación judicial

